Entisen rauhanturvaajan kova ulostulo: ”Suomi on osaltaan lietsomassa kansainvälisiä konflikteja”

Entinen rauhanturvaaja, Espoon kaupunginvaltuutettu Ekim Özdemir (vihr.) sanoo, että Suomi on aseviennillään osaltaan lietsomassa kansainvälisiä konflikteja.

–Suomen ulkopoliittiseen linjaan on kirjattu, että ”Suomi turvaa ulkopolitiikan keinoin kansalliset etunsa ja pyrkii edistämään maailmanrauhaa”. Ristiriitaisesti Suomi on aseviennin myötä osaltaan lietsomassa kansainvälisiä konflikteja. Valtionhallinto on valmis leikkaamaan kehitysavusta ja aseistamaan sisällissodan osapuolia, mutta ihmisten paetessa konfliktialueilta vaadimme rajojen sulkemista, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan ja mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

Helsingin Sanomat kertoi viikolla Juha Sipilän (kesk.) hallituksen myöntäneen Robonic-yhtiölle puolustustarvikkeiden vientiluvan Arabiemiraatteihin. Özdemirin mukaan uutinen on kuitenkin vain jäävuoren huippu.

–Suomi on aikaisemmin myöntänyt asevienti- ja puolustustarvikelupia, joista osa kohdennettiin Lähi-itään. Tarkkuuskivääreitä, kranaatinheittimiä ja sirpalekranaatteja. Rautaa raahataan jo entuudestaan epä­vakaisiin ja toimiltaan kyseenalaisiin Lähi-idän maihin seurauksista välittämättä. Esimerkiksi Saudi-Arabia, Arabiemiraatit ja Qatar ovat kauppakumppaneita, joiden kanssa Suomi tekee yhteistyötä. Nämä ovat myös maita, jotka ovat sotkeutuneet Jemenin ­kaoottiseen sisällissotaan. Saudi-Arabian tiedetään myös olevan terroristijärjestö Isisin vahva rahallinen, aseellinen ja ­ideologinen tukija, Özdemir kommentoi.

Myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas.) on arvostellut vientiluvan myöntämistä kovin sanoin.

–Arabiemiraatit osallistuvat Saudi-Arabian johtamassa koalitiossa Jemenin veriseen sisällissotaan. Jemenin sodasta pelätään uutta Syyriaa. Sadattuhannet ovat vaarassa myös kolera-epidemian takia. Ulkoministeriö suosittelee, ettei asevientilupaa anneta. Mitä tekee Sipilän hallitus? Myöntää luvat asevientiin. Eikö Sipilä ja Orpo puhuneet, että tässä hallituksessa tärkeää on arvot? Ei voi kuin kysyä mitkä arvot ja mikä moraali, hän kirjoittaa Facebookissa.

Hän jätti asiasta myös kirjallisen kysymyksen torstaina.

–Ulkoministeriö on antanut kielteisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen arvion Robonic-yhtiön puolustustarvikkeiden vientiluvasta Yhdistyneisiin arabiemiraatteihin. Kenen asiantuntemukseen puolustusministeri Niinistö ja valtioneuvosto nojaavat ulko- ja tuvallisuuspoliittisissa arvioissaan, jos ulkoministeriö ei ole riittävän asiantunteva taho? Kokeeko puolustusministeri Niinistö ja valtioneuvosto omalla toiminnallaan lisäävän pakolaisuutta ja islamistista radikalisoitumista, kun se myöntää puolustustarvikkeiden vientilupia maihin, jotka osallistuvat humanitaarisen katastrofin aiheuttamaan sisällissotaan, Arhinmäki kysyy.