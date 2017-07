Liikenteeseen ennakoidaan jättimäistä mullistusta: ”Suomi veikkaa väärää hevosta”

Vihreiden entinen puheenjohtaja ja kansanedustaja, nykyinen Helsingin kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara ennakoi suurta muutosta liikenteeseen Suomessa. Hänen mukaansa viime aikoina on tullut entistä tiuhemmin uutisia, jotka viittaavat polttomoottorin pikaiseen kuolemaan.

–Alkaa olla ilmeistä, että Suomi veikkaa väärää hevosta yrittäessään tehdä puusta kallista polttoainetta autoihin, joita ei kohta enää valmisteta, Soininvaara toteaa blogissaan.

Hän uskoo, että teknologia mullistaa autoilun erityisesti kaupungeissa ja nostaa esiin sähköautot.

–Ainakin toistaiseksi akut ovat painavia ja kalliita. Hinta voi laskea, mutta paino ei juurikaan, ellei keksitä jotain aivan uutta. Siksi sähköauton hinta nousee nopeasti toimintasateen kasvaessa. Osittain sen takia, että painon nousu akkujen mukana lisää myös energian tarvetta. Tämä lisää yhteiskäyttöisten autojen järkevyyttä. Kaupunkiajot kevyellä ja halvalla kaupunkiautolla, jonka toimintasäde on alle sata kilometriä ja maakuntamatkat raskaalla akkujenkuljetuslaitteella, Soininvaara ennakoi.

Hän ennakoi, että moderni teknologia tekee autojen yhteiskäytöstä sujuvampaa. Asiaan vaikuttaa myös pysäköinnin kalleus.

–Kaupunkirakenteen tiivistyessä pysäköinnin hinta nousee nopeasti. Nyt pysäköinti maksaa keskimäärin 30 000 euroa, mutta paikoin jopa 70 000 euroa. Kaupunkiajossa pysäköinnin tosiasiallinen hinta on autoilun kustannuksista suurin. Kun pysäköintipaikka maksaa enemmän kuin autot, on tietysti järkevämpää lisätä autojen käyttöastetta. Nythän auto on pysäköitynä 96 prosenttia ajasta. Jos käyttöaste nousee neljästä prosentista 20 prosenttiin, pysäköinnin osuus autoilun kustannuksista putoaa kuudennekseen, Soininvaara laskee.

Robottiautot lisäävät Soininvaaran mukaan olennaisesti autojen yhteiskäyttöisyyttä, sillä ne voivat muuttua robottitakseiksi.

–Se myös tukee joukkoliikennettä. Nyt bussipysäkin pitäisi olla 300 metrin säteellä, mutta jos viimeisen kilometrin voi mennä robottitaksilla, joukkoliikenneverkosto voi harventua, jolloin vuorovälit vastaavasti tihentyvät ja kustannukset laskevat.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) kertoi viikolla kokoomuksen ajavan syksyn budjettineuvotteluissa ehdotusta, että valtio velvoittaisi kaikki valtateiden varsilla olevia liikenneasemia investoimaan omaan sähköautojen pikalatauspisteeseen. Mykkäsen mukaan valtio voisi tukea latauspisteiden pystytystä viiden miljoonan euron tukiohjelmalla.

Tekniikan kandidaatti Paavo Tertsunen pitää ehdotusta järkevänä.

Puheenvuoron blogissaan. –Puutteelliset latausmahdollisuudet huolestuttavat polttomoottoriauton helppouteen tottuneita ihmisiä. Tästä syystä olisikin erittäin järkevä ajatus investoida suhteellisen pieni määrä julkista rahaa pikalatausinfran kehittämiseen, ja tehdä sähköautoilusta helpompaa ja mielekkäämpää, hän kirjoittaa

Tertsusen mukaan liikenteen sähköistyminen parantaisi elinolosuhteita merkittävästi varsinkin asutuissa kaupunkiympäristöissä melu- ja ilmansaasteiden vähentyessä.

–Raskaan liikententeen ja työkoneiden tarpeisiin akkuteknologialla ei kuitenkaan vielä voida vastata yhtä hyvin. On myös hyvä, ettei sähköautoilun kilpailukykyä paranneta polttomoottoriautoja käyttävien kuluttajien kustannuksella, sillä harvaan asutussa Suomessa perinteinen bensiini- tai dieselajoneuvo on joillekin ihmisille toistaiseksi ainoa mahdollinen vaihtoehto.