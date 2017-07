Suomalaisarvio Donald Trumpin pojan kohutapaamisesta: ”Peruskuvio alkaa paljastua koko kauheudessaan”

Valtiotieteen tohtori, historian tutkija Jukka Tarkka kuvailee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pojan kohuttua tapaamista venäläisten kanssa painajaiseksi.

–Supervaltojen välisen jännitteen peruskuvio alkaa paljastua koko kauheudessaan. Demokratian perushengen vastaisesti toteutuneessa vaalissa valittu ydinasevallan presidentti on yrittänyt hankkia toisen ydinasevaltion tukea vaalimenestyksensä varmistamiseksi, Tarkka kommentoi blogissaan.

–Se on jo riittävän pelottavaa, että luonnevikaisen amatööripresidentin vieressä kannetaan koko ajan ydinasearsenaalin aktivointilaitteistoa. Mutta se on painajainen, että Yhdysvaltain presidentti taitaa olla vaalivoitostaan kiitollisuudenvelassa Venäjän presidentille, hän jatkaa.

Perjantaina julki tulleiden tietojen mukaan tapaamisessa oli mukana myös entinen KGB-agentti, nykyinen lobbari Rinat Akhmetshin. Donald Trump Junior on aikaisemmin myöntänyt, että tapaamisessa oli mukana venäläinen asianajaja Natalia Veselnitskaja.

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund pitää Donald Trumpin vanhimman pojan Donald Trump Jr:n tapaamista Veselnistskajan kanssa ”päivänselvänä tapauksena” ja mahdollisesti myös rikoksena. Akhmetshinin roolia ei Åslundin mukaan pidä liioitella.

–Hän on mies, joka yrittää saada elantonsa vanhoilla taidoillaan, Åslund kommentoi Twitterissä.

