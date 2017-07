Sotesta paljastui uusi ongelma? - Professori: ”En laittaisi lanttiakaan likoon”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen arvioi, että Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sote-esitykseen sisältyy ongelmia myös kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta katsottuna.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamaan sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuen asiantuntijaryhmään kuuluva Lehtonen huomauttaa Puheenvuoron blogissaan, että hallituksen ehdotus on melko tarkka kopio kuntalain yhtiöittämisvelvoitetta koskevasta säännöksestä, jonka taustalla on Euroopan komission valtiontukikanteluun antama ns. Palmia-päätös. Siinä kunnallisen liikelaitoksen katsottiin vääristävän kilpailua sen saadessa veroetuja ja tuottaessa palveluja muille kuin omistajalleen.

–Yhtiöittämisvelvoitetta koskevassa keskustelussa ei kukaan missään vaiheessa ehdottanut verolainsäädännön korjaamista vastaamaan kilpailuneutraliteettivaatimuksia. Kukaan ei myöskään muistanut hallituksen esityksissä mainita, että kuntia koskevat veroedut eivät suoraan koske perustettavia maakuntia, Lehtonen kommentoi.

–Yhtiöittämisvelvoitetta koskeva valmistelu on jälleen osoitus suomalaisen lainvalmistelun kehnosta tilasta. Vaihtoehtoja ei kunnolla selvitetä ja ongelmaa tarkastellaan usein vain yhden oikeudenalan normiston kautta. Yhtiöittämisvelvoitteeseen vaikuttavat kilpailuoikeudellisten säännösten ohella vahvasti sekä julkisen vallan tehtäviä koskevat että alueellista itsehallintoa koskevat perustuslainsäännökset. Olisikin ollut varmasti helpompaa muuttaa kuntia koskevaa verolainsäädäntöä, kuin lähteä muuttamaan suurta määrää kunnallista toimintaa pakolla yhtiömuotoon. Tätä vaihtoehtoa ei yhtiöittämisinnon keskellä mikään taho valtioneuvostosta ole kuitenkaan halunnut tuoda esiin, hän jatkaa.

Lehtosen mukaan yhtiöittämisvelvoitteesta kirvonneen keskustelun varjoon on jäänyt Sipilän hallituksen esityksiin sisältyvä valtakunnallisten yhtiöiden käyttöpakko IT-palvelujen ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen osalta.

–Näiden yhtiöiden osalta ei esiin ole myöskään nostettu ehdotetusta toimintamallista aiheutuvia todellisia kilpailuoikeudellisia ongelmia, hän sanoo.

Hallitus ehdottaa, että maakunnille perustetaan IT-palveluja tuottamaan valtakunnallinen yhtiö, jonka maakunnat omistavat. Sen asiakkaita olisivat paitsi maakunnat, myös maakuntien määräysvallassa olevat yhteisöt. Tiettyjen IT-palveluiden osalta on Lehtosen mukaan tarkoitus säätää yhtiön käyttöpakosta. Maakuntia varten perustettava erillinen SoteDigi-kehitysyhtiö vastaisi puolestaan kansallisesti kehitettäviin sosiaali- ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä.

–IT-toimintojen irrottaminen sote-palvelujen tuotannosta erillisiin yhtiöihin on hyvin vanhanaikaiseen ajattelutapaan perustuva ratkaisu, joka etäännyttää IT-toimintaa käyttäjistään. Kaikki palvelutoiminta hyödyntää nykyään tietotekniikkaa ja sote-palvelujen tuotannon johdolla on oltava kyky ymmärtää tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia. On hieman huvittavaa ajatella, kuinka esim. etäpalveluna tuotettavien terveydenhuollon konsultaatiopalvelujen järjestämisestä Etelä-Karjalaan sovitaan tulevassa toimintaympäristössä valtakunnallisen IT-yhtiön, valtakunnallisen henkilöstöpalveluita tuottavan yhtiön, Sote-Digi-yhtiön ja maakunnan kesken. En laittaisi lanttiakaan likoon joustavan ja nopean kehityksen suhteen, kun yhtenäispolitiikka jyrää paikalliset innovaatiot, Lehtonen kommentoi.

Hän arvioi, että valtakunnallisten yhtiöiden käyttöpakko valtiovarainministeriön ohjauksessa ei sovi ”kovin hyvin” perustuslain turvaamaan alueelliseen itsehallintoon.

–Yhtiöiden käyttöpakko vaikuttaa myös olennaisesti jo olemassa oleviin taloushallinnon palvelujen ja IT-palvelujen markkinoihin. Tältä osin kilpailuoikeudelliset arviot ja vaikutusarvioinnit puuttuvat Sipilän hallituksen sote-lakiesityksistä lähes kokonaan.

Keravan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja Erja Wiili-Peltola puolestaan sanoo, että yhtenäisten tietojärjestelmien mahdollistamiseksi tarvitaan mahdollisimman nopeasti hallitustason päätös siitä, mihin tietojärjestelmiin sitoudutaan valtakunnan tasolla ja alueellisesti, sekä miten niiden toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan kunnille.

–Uskallan esittää, että kansallisesti yhtenäisen tietojärjestelmän tai -järjestelmien avulla voisimme saavuttaa hyvin monia niistä tavoitteista, joita maakunta- ja sote-uudistukselle on asetettu. Jos panostamme riittävästi uusiin tietojärjestelmiin, emme välttämättä tarvitse uusia hallinnollisia tai alueellisia rakenteita ja ratkaisuja, joista on niin vaikea päästä yksimielisyyteen, hän kommentoi mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

Yhtenäisten tietojärjestelmien avulla olisi Wiili-Peltolan mukaan mahdollista realisoida ajan mittaan säästötavoitteita, joita hallitus on sote-uudistukselle esittänyt.

–Poistamalla lainsäädännöstä turhat tiedon jakamista koskevat esteet olisi mahdollista vaikuttaa esimerkiksi perheiden tilanteisiin ennaltaehkäisevästi, hän sanoo.

Lisää aiheesta:

Juha Sipilä: Sote eduskunnasta ulos vasta ensi keväänä

Toinenkin valiokunta varoittaa sotesta: ”Valtio joutuu varautumaan maksamaan korvauksia”

Tässä koko perustuslakivaliokunnan tiedote: Hallituksen esityksessä useita ongelmia