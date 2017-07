5G-verkkoja kohta jo Eurooppaan? – Ministerit koolla Tallinnassa

Eurooppalaiset viestintäministeri haluavat varmistaa 5G-datateknologian etenemisen. Ministerit tapaavat kaksipäiväisessä epävirallisessa kokouksessa, joka alkaa Tallinnassa tänään. Suomea edustaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.).

Ministereiltä odotetaan julkilausumaa yhteisistä käytännön toimenpiteistä, jotka liittyvät esimerkiksi radiotaajuuksien osoittamiseen 5G:n käyttöön, jäsenvaltioiden väliseen vapaaehtoiseen yhteistyöhön sekä 5G-standardointiin.

5G-tekniikka on muuttumassa todellisuudeksi, kun esimerkiksi verkkoyhtiö Nokia on aloittanut 5G-verkon rakentamisen Dallasiin Yhdysvaltoihin. Brittiläisen teknologialehti The Registerin mukaan sekä verkkoyhtiöt että operaattorit arvioivat, että Eurooppa on jäämässä taakse muista mantereista 5G-teknologian kehittämisessä.