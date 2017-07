Poliisi sai epäillyt kiinni: Nuoret ryöstelivät juna-asemilla – potkivat uhreja päähän

Helsingin poliisi pyysi aiemmin vihjeitä törkeistä ryöstöistä, jotka ovat tapahtuneet viime torstaina 13. heinäkuuta Helsingin Malmilla. Poliisi julkaisi kuvan epäillyistä pojista ja kertoi myöhemmin vihjeistä kiittäen, että heidät on tunnistettu.

Rikoskomisario Outi Petersohn kertoi aiemmin Uudelle Suomelle, että kyseessä on nuorisojoukko, joka on päivystänyt junamatkustajia Malmin alueella ryöstöaikeissa. Kyse on ”miehen aluista”, sillä epäillyt ovat 15–16-vuotiaita.

Petersohnin mukaan poliisilla on ollut kiinni neljä poikaa, joista yksi päästettiin vapaaksi puoliltapäivin. Valvontakamerakuvalla etsittiin vielä kahta poikaa, jotka mediatietojen mukaan ilmoittautuivat poliisille itse.

–Kolmea esitetään huomenna vangittavaksi, Outi Petersohn kertoi Uudelle Suomelle.

Petersohnin mukaan on puhuttu astaloista ja metalliputkista, mutta tutkinta on aivan alkuvaiheessa ja valvontanauhakuvatkin saatiin vastikään. Nimikkeenä on törkeä ryöstö väkivaltaisen tekotavan vuoksi.

–Jos 15-vuotias potkii jotakuta päähän, että saa vietyä tältä puhelimen, niin se on tekotapana niin törkeä, että sen ikäisenä pitäisi jo ymmärtää, mitä voi aiheuttaa potkimalla toista ihmistä päähän, Petersohn sanoo.

Päivitetty otsikkoa myöten klo 19.55 ja poistettu valvontakamerakuva, koska poliisi sai epäillyt tunnistettua.