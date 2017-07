Nyt pitäisi olla vuoden lämpimintä aikaa – Ilmatieteen laitos: ”Tavanomaista viileämpää”

Kesäkuu oli poikkeuksellisen kolea ja heinäkuussakin on tavanomaista viileämpää. Uskotko kesäkelien tästä vielä paranevan?

En. Ja siksi tiirailen jo äkkilähtöjä. 67% (2 ääntä)

Ihan sama. Grillimakkara maistuu grillimakkaralta oli villasukat tai ei. 33% (1 ääni)

Kyllä, kyllä. Aina ne siitä paranevat. Mökille vain. 0% (0 ääntä)

Ääniä yhteensä: 3

Thank you for voting.