”Olisi jäänyt tyngäksi” – Matti Vanhanen perui presidenttitentin ja selvensi Niinistö-kritiikkiään

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhasen ja keskustan aloitteesta Saloon elokuuksi kutsuttu presidenttiehdokkaiden väittely peruuntuu. Vanhanen sanoo Uudelle Suomelle, ettei hän usko tilaisuuden siirtyvän myöhemmäksi.

Keskustelutilaisuuteen aiemmin ilmoittautunut Pekka Haavisto (vihr.) on joutunut perumaan osallistumisensa ulkomaanmatkan vuoksi, eikä myöskään vasemmistoliiton Merja Kyllönen pääse osallistumaan.

Istuva presidentti Sauli Niinistö taas ilmoitti Porin SuomiAreenassa, että hän aloittaa oman vaalikampanjansa lokakuussa. Vanhanen ei usko, että tilaisuutta siirretään myöhempään ajankohtaan, sillä loppusyksystä muitakin tenttejä järjestetään jo runsaasti.

–Olin itsekin suosittelemassa siihen suuntaan [tilaisuuden perumiseksi], kun päällekkäisyyksiä tuli niin paljon, että tilaisuus olisi jäänyt tyngäksi. Sitten Porissa kuultiin se, että presidentti Niinistö on valmis aientamaan joulukuulta lokakuulle osallistumistaan. Mutta elokuu olisi hänelle liian aikainen, Vanhanen sanoo Uudelle Suomelle.

Porissa Vanhanen arvosteli presidenttiä siitä, ettei tämä suostunut väittelyyn muiden ehdokkaiden kanssa. Niinistö itse huomautti, etteivät väittelyt ole koskaan alkaneet puolta vuotta ennen vaaleja. Julkisuudessa Niinistöä on yhtäältä puolustettu, mutta toisaalta hänen on nähty jo aktiivisesti käyvän omaa kampanjaansa.

–Olen määritellyt niin, että hänen kampanjaryhmänsä on kampanjoimassa. He keräävät kannattajakortteja. Se on myös kampanjointia. Kampanjakorttien kerääminen yhdistettynä siihen, että presidentti ilmoitti, että vasta joulukuussa osallistuu tilaisuuksiin, niin se oli sellainen ristiriita, johon halusin puuttua. Olen tyytyväinen siihen, että hän ilmoitti olevansa valmis lokakuussa, Vanhanen sanoo Uudelle Suomelle.

Näitä kesäisiä kuvaustilaisuuksia on nyt presidentillä ollut monenlaisia ja onpa nähty sellainenkin tilaisuus, että hänen puolisonsa soitti radioon. Onko todella niin, että tämä on normaalia presidentin virkaan kuuluvaa julkisuutta vai käydäänkö tässä jo presidenttipeliä?

–En halua kilpailijana arvioida sitä. Se on muiden tehtävä arvioida sitä. Jokaisella ehdokkaana olevalla on oikeus mahdollisuuksistaan käsin näkyä. Se on usein sitten katsojan silmässä, onko kyse kampanjasta vai ei. Minusta hänellä [Niinistöllä] on täysi oikeus ja lupa toimia mainitulla tavalla, Vanhanen vastaa.