Rajavartijat saisivat ampua lennokin alas? Yle: Merkittävä uusi laki tulossa eduskuntaan

Rajavartiolaitokselle kaavaillaan merkittäviä uusia toimivaltuuksia, joilla tavoitellaan muun muassa torjuntakykyä Krimillä nähtyjä ”vihreitä miehiä” vastaan. Asiasta kertoo Yle Uutiset . Jo normaalioloissa rajavartiolaitoksella olisi samanlaiset oikeudet kuin poliisilla, mutta odottamattomissa häiriötilanteissa se voisi turvautua jopa sotilaalliseen voimankäyttöön.

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan muun muassa oikeutta ampua alas miehittämättömiä lennokkeja rajanylityspaikkojen ja hallinnoimiensa tilojen läheisyydessä. Rajavartiolaitokselle kaavaillaan myös pääsyä rajanylityspaikkojen lähellä olevien tukiasemien televalvontatietoihin ja jopa oikeutta mykistää ne. Lisäksi rajavartiolaitos voisi saada käyttöönsä aseistettuja varusmiehiä esimerkiksi hallitsemattoman maahanmuuton tilanteessa.

– Krimillä alkuvaiheessa tunnuksettomat ns. vihreät miehet ottivat haltuun rajanylityspaikat. Heillä ei ollut maatunnuksia, mutta he olivat hyvin varustautuneita, sanoo rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston päällikkö, hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto Ylelle.

Koivisto on ollut valmistelemassa uutta lakiehdotusta, joka on parhaillaan lausuntokierroksella. Eduskunnan on määrä käsitellä uusia oikeuksia syksyllä, ja uusi laki voisi astua voimaan jo ensi keväällä.