Zyskowicz kimpaantui tv:ssä ”paperittomista”: ”Mukamas poliittisesti epäkorrektia”

Suomessa tulisi lopettaa keskustelu paperittomista henkilöistä kielteisten turvapaikkapäätöksen saaneiden kohdalla, vaatii kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.). Hän huomauttaa Ylen A-Studiossa , että nämä ihmiset ovat laittomasti Suomessa.

Zyskowicz keskusteli ohjelmassa kansanedustaja Anders Adlercreutzin (r.) kanssa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden tilanteesta sekä julki tulleista tapauksista, joissa näiden heikkoa asemaa on käytetty hyväksi alipalkattuna työvoimana.

–Tätä ilmaisua [laittomasti maassa oleva] ei haluta käyttää. Se on mukamas poliittisesti epäkorrektia, vaikka se parhaiten selittää ja kuvaa heidän tilannettaan, Zyskowicz sanoo.

–He ovat laittomasti maassa, ja se on keskeisin asia, joka määrittää heidän tilannettaan. Se ei tietystikään salli sitä, että heitä rikollisesti käytetään hyväksi. Se on eri asia.

Adlercreutz esittää ratkaisuksi tilapäisen oleskeluluvan palauttamista, jolloin laittomasti maassa olevat paperittomat saisivat virallisen statuksen ja sen myötä turvan. Hän huomauttaa, että tilapäinen oleskelulupa poistettiin laista vuonna 2015. Tilapäisen oleskeluluvan palauttamista vaativat myös aiemmin keväällä SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n puheenjohtajat yhteiskirjoituksessaan

–Jos tilanne on se, että kokee, että ei pysty palaamaan – paluuta ei ole – niin sitten löytyy jokin toinen ratkaisu, Adlercreutz toteaa Ylellä.

Hallituspuolue kokoomusta edustava Zyskowicz ei ymmärrä ehdotusta ja pitää sitä ”järjettömänä”. Hän katsoo, että tilapäisen oleskeluluvan myöntäminen mitätöisi turvapaikkamenettelyn.

–Ratkaisu, jota Anders tarjosi, ei ole ratkaisu, Zyskowicz sanoo.

–Kun he kieltäytyvät lähtemästä, niin sitten sanottaisiin, okei, sitten saat oleskeluluvan. Tämä ”ratkaisu” tarkoittaisi sitä, että turvapaikkaprosessilla ei olisi mitään mieltä, koska jokainen, joka prosessiin on tullut, niin vaikka hän olisi saanut kielteisen päätöksen ja sitten sanonut, että minähän en lähde täältä mihinkään, niin sitten hänelle kuitenkin annettaisiin oleskelulupa. Aivan järjetön ratkaisu. Me käytämme kymmeniä miljoonia euroja tähän prosessiin oikeuslaitoksessa ja sitten kuitenkin annettaisiin niille, jotka eivät suostu lähtemään oikeus jäädä.

Adlercreutz taas pitää Zyskowiczin maalaamaa uhkakuvaa ”teoreettisena”.

–Tässä puhutaan tilapäisestä oleskeluluvasta. Kukaan ei lähde henkeä uhkaavalle matkalle sen takia, että sinne ehkä saa jäädä muutamaksi kuukaudeksi. Tämän on hyvin teoreettinen uhka, Adlercreutz arvioi.

–Totuus ei ole aina niin selvä kuin haluaisimme sen olla, hän jatkaa.