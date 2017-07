Euroopassa tappanut vahvin tunnettu opioidi rantautui Suomeen – turvallista annosta ei ole

Tulli on takavarikoinut Suomessa uutta huumaavaa ja erittäin vaarallista lääkeainetta, joka on vaikutuksiltaan vahvin tunnettu opioidi. Tätä karfentaniilia on muissa maissa myyty muuna huumausaineena sen edullisuuden takia, ja on mahdollista, että näin tehdään myös Suomessa, Tulli varoittaa.

Karfentaniili on fentanyylien ryhmään kuuluva, laboratorio-oloissa valmistettu synteettinen opioidi. Sitä käytetään laillisesti eläinlääkkeenä esimerkiksi suurten eläinten tainnuttamiseen.

Aine on jopa 10 000 kertaa morfiinia voimakkaampaa ja siksi väärinkäytettynä erittäin vaarallinen. Karfentaniili, kuten muutkin fentanyylit, on vaikutuksiltaan keskushermostoa lamaannuttava ja voi aiheuttaa äkillisen kuolemaan johtavan tukehtumisen. Pelkkä aineen käsittely voi johtaa kuolemaan, koska lääkeaine imeytyy myös hengityksen ja ihokosketuksen kautta elimistöön.

Karfentaniilin käyttöön on liittynyt Tullin mukaan kuolemantapauksia Euroopassa.

Ihmiselle turvallista käyttöannosmäärää karfentaniilia ei käytännössä voi annostella, koska aikuisen ihmisen tappava annos on jo noin 0,03 milligrammaa. Vertailun vuoksi esimerkiksi aikuisen ihmisen tappava annos heroiinia on 30 milligrammaa ja 1 000 kertaa morfiinia voimakkaamman fentanyylin noin 3 milligrammaa.

Karfentaniilia ei ole luokiteltu huumausaineeksi YK:n yleissopimuksessa, eikä Suomessa kansallisesti. Suomessa karfentaniili katsotaan lääkeaineeksi.

Karfentaniili-takavarikkoja on raportoinut kesäkuun 2017 loppuun mennessä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskukselle (EMCDDA) EU-maista muun muassa Ruotsi, Belgia, Latvia, Liettua, Viro, ja Iso-Britannia. Karfentaniilia on lisäksi havaittu ainakin Norjassa ja Serbiassa.

Karfentaniilia myydään markkinoilla myös muuna huumaavana aineena suuremman tuoton vuoksi. Tukkueränä verkkokaupasta karfentaniilia saa kilon muutamalla tuhannella eurolla. Pimeillä kauppapaikoilla netissä myytynä karfentaniilin tukkumääristä saa noin 1 000–kertaisen tuoton.

Karfentaniilia myydään laittomasti verkkokaupoissa jauheena ja nesteeseen liuotettuna. Yleensä jauhetta myydään milligrammoina. Esimerkiksi 50 milligrammasta saa jopa 1670 aikuisen ihmisen tappavaa annosta.

Nesteeseen liuotettuna karfentaniilia myydään yleensä 20 millilitran pulloissa liuoksena, joka on vahvuudeltaan 0,75–1,5 milligrammaa millilitrassa. Määrästä saa jopa 1 000 aikuisen ihmisen tappavaa annosta.