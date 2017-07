”Sotilaallisen voimankäytön kynnystä ei saa laskea missään olosuhteissa” – oppositiosta tukea rajavartiolaille

Keskustelu valmisteilla olevasta rajavartiolain uudistuksesta nähdään oppositiossa tervetulleena. Keskeisistä valiokunnista katsotaan, että joustovara rajoilla on lähtökohtaisesti tarpeellista.

Yle kertoi tänään, että Rajavartiolaitos on saamassa lisää oikeuksia torjua nopeasti ja odottamatta kehittyviä häiriötilanteita rajanylityspaikoilla. Odottamattomissa häiriötilanteissa voitaisiin turvautua jopa sotilaalliseen voimankäyttöön. Lisäksi Rajavartiolaitos voisi saada käyttöönsä aseistettuja varusmiehiä esimerkiksi hallitsemattoman maahanmuuton tilanteessa.

Lausuntokierroksella oleva laki mahdollistaisi Rajavartiolaitokselle myös salakuuntelun sekä matkapuhelinverkkojen mykistämisen hybridiuhkatilanteissa.

Rajavartiolaitoksen asiat kuuluvat hallintovaliokunnan ja sisäministeriön vastuualueelle, mutta varusmiesten käytön osalta lainmuutos lankeaa puolustusvaliokunnan kontolle. Valmisteilla olevaa lakia kommentoivat Uudelle Suomelle hallintovaliokunnan jäsen ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen sekä hallintovaliokunnan jäsen ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.) Talouselämälle.

–Aika pitkään on keskusteltu siitä, onko Suomi varautunut riittävästi epätyypillisiin uhkiin ja hybridiuhkiin, ja kyllä minä näen ja vihreät näkee, että se on pääpiirteittäin ihan tarpeellista tarkistaa lainsäädäntöä niin, että voidaan ketterästi toimia odottamattomassa tilanteessa, Parviainen sanoo Uudelle Suomelle.

Hän huomauttaa, että Suomella on iso raja ja vain rajallisesti ihmisiä, joten on hyvä olla mahdollisuus reagoida tarvittaessa nopeasti, sillä se voi ehkäistä paljon ongelmia. Parviainen kuitenkin painottaa, että ensin on käytävä lainvalmistelu tarkasti läpi. Hän huomauttaa, että kun puhutaan sotilaallisesta voimankäytöstä, kyseessä pitäisi olla äärimmäinen tilanne.

–Lain pitäisi lähteä siitä että keinojen valikoima koventuu vain niin, että jos olosuhteet sitä aidosti edellyttävät, eli ihan niin sanotussa hätätilanteessa. Eli ei haluta kuitenkaan madaltaa sotilaallisen voimankäytön kynnystä Suomessa missään olosuhteissa, Parviainen sanoo.

Ylen mukaan jo normaalioloissa rajavartiolaitoksella voisi olla samanlaiset oikeudet kuin poliisilla. Parviainen ei tyrmää myöskään tätä etenkään, jos poliisista katsotaan, että näin on perusteltua toimia. Parviaisen mukaan vihreiden suhtautuminen on tässä vaiheessa neutraali ja asiasta on hyvä käydä keskustelu.

–Kunhan selvitetään sitten vielä tarkemmin, mitä se tarkoittaa poliisin ja rajavartiolaitoksen väliselle työnjaolle yleisesti, Parviainen tarkentaa ja huomauttaa, että rajavartijoita on jonkin verran käytetty apuna jo aiemmin.

–Nyt ei olla tekemässä Rajavartiolaitoksesta uutta poliisilaitosta.

Parviainen odottaa, että valiokuntakäsittelyssä tulevat ilmi nykyiset pullonkaulat, jotka oletettavasti on havaittu, kun laki on nähty tarpeelliseksi laittaa vireille. Parviaisen mukaan laajempien oikeuksien käyttöön pitäisi olla painavat perusteet ja katsoa työnjako hyvin tarkkaan.

Vaaran paikkoina lainvalmistelussa Parviainen näkee signaalitiedustelun, varusmiesten virka-aputehtävät ja mahdolliset sisärajatarkastukset, jotka olisivat vaikea kysymys Schengen-alueella. Signaalitiedustelun kannalta on tärkeää varmistaa, että suomalaisten omat tunnistetiedot ovat turvassa ja varusmiesten osalta huolehtia tarpeettomien vaaratilanteiden välttämisestä ja koulutuskysymyksistä.

”Tärkeää viestiä naapuriin”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Karin (sd.) mielestä Suomeen tarvitaan nykytilanteessa joustavaa lainsäädäntöä.

–Hybridiuhkien johtoajatus on se, että jotain odottamatonta tapahtuu. Tarvitaan sellaista lainsäädäntöä, joka lisää viranomaisten kykyä tuottaa turvallisuuspalveluita joustavasti, Kari sanoo Talouselämälle.

Kari viittaa muun muassa parin vuoden takaiseen tilanteeseen, jossa maahanmuuttajien määrä yllätti suomalaisviranomaiset. Kari ei lähde vielä ennakoimaan, miten laki vaikuttaisi tulevien varusmiesten koulutukseen.

Venäjän kanssa on Karin mukaan osattava toimia politiikan lisäksi myös ruohonjuuritasolla.

–Yhteistyö Venäjän ja Suomen rajaviranomaisten välillä on tietojeni mukaan ollut hyvää ja ammattitaitoista. On tärkeää lähettää myös jatkossa viestiä naapuriin, että ymmärrämme heidän ammattitaitoaan.

Rajavartiolaitos tekee jo yhteistyötä poliisin ja tullin kanssa. Niin sanotun PTR-yhteistyön tarkoituksena on keskittyä vakavaan ja rajat ylittävään rikollisuuteen. Uusi laki mahdollistaisi puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tiiviimmän yhteistyön myös rauhan aikana.

Lähde osin: Talouselämä