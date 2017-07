HS-Gallup: Hallitukselle lyötiin nyt heikko luku – Vihreät hätyyttelee keskustaa

Juha Sipilän (kesk.) hallitusta kannattaa enää 39,9 prosenttia suomalaisista, selviää Helsingin Sanomain tuoreesta kannatusmittauksesta . Aloittaessaan hallituspuolueiden – keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten – yhteenlaskettu kannatus oli 57 prosenttia.

Hallituksen heikko kannatus selittyy perussuomalaisten hajoamisella ja keskustan kannatuslaskulla.

HS-Gallupissa perussuomalaisista irtautunutta ja hallituksessa jatkavaa Uusi vaihtoehto -ryhmää kannattaa 2,5 prosenttia suomalaisista. Pääministeripuolue keskustan kannatus on sekin laskenut 16,4 prosenttiin.

Kokoomus on nyt suurin puolue ja sitä kannattaa 21 prosenttia suomalaisista. Toiseksi suosituin puolue on SDP, jota kannattaa 19,6 prosenttia. Puheenjohtajaa kesän alussa vaihtanut vihreät jatkaa kannatusnousuaan, kun puolueen kannatusluku nousi nyt 15,5 prosenttiin. Vihreät on nyt HS-gallupin mukaan enää 0,9 prosenttia pienempi kuin keskusta.

Perussuomalaisten kannatus on Uuden vaihtoehdon irtauduttua laskenut 6,3 prosenttiin. Puolueesta keväällä ohi mennyt vasemmistoliitto on nyt sitä selvästi suurempi, 8,9 prosenttia. RKP:tä kannatti kyselyssä 4,4 prosenttia ja kristillisdemokraatteja 3,3 prosenttia.