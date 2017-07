Poliisi julkaisi kuvat vääristä 50€:n seteleistä ja varoittaa – tarkista tämä merkintä

Itä-Suomessa on liikkeellä väärennettyjä 50 euron seteleitä, varoittaa poliisi. Kolme miestä on otettu kiinni, mutta on mahdollista, ette seteleitä on yhä liikkeellä.

Poliisin tietoon on tullut Kuopiossa viime perjantain jälkeen puolenkymmentä tapausta, joissa asiakas on maksanut muun muassa ravintolaostoksia väärällä 50 euron setelillä.

Poliisi on ottanut tapauksen tutkintaan liittyen kiinni kolme kuopiolaista 18–24-vuotiasta miestä. Kiinniottojen yhteydessä henkilöiden hallusta on löydetty lisää vääriä 50 euron seteleitä. Kaksi miehistä on edelleen pidätettynä.

Poliisin mukaan teoilla aiheutetut vahingot ovat jääneet vähäisiksi.

Väärät setelit ovat poliisin mukaan nopeasti katsottuna aidon näköisiä ja paperin laatu myös aidon oloinen, ellei saatavilla ole aitoa seteliä verrattavaksi. Kaikista poliisin haltuun tulleista seteleistä löytyy kuitenkin teksti ”INVALID”, joka osoittaa setelin olevan pätemätön. Seteleistä puuttuvat myös kaikki turvatekijät.

Jo alkukesästä samanlaisia seteleitä käytettiin maksuvälineinä ainakin Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Nurmeksessa. Poliisin mukaan on mahdollista, että näitä vääriä 50 euron seteleitä on edelleen liikkeellä ja niitä saatetaan käyttää maksuvälineenä.

Poliisin mukaan niin sanotut näyterahat on tilattu netin kautta Suomeen ulkomailta. Näyterahoista löytyy pätemättömyysmerkintä lähtömaan omalla kielellä sekä englanniksi.

Lisäksi Itä-Suomen poliisi tutkii edelleen aiemmin Kuopion seudulla havaittua väärien 20 euron setelien levitystä.