Simon Elo iski tiukan ehdon pakolaiskiintiön nostamiselle: ”Sitä ennen on turha keskustellakaan”

Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo ei näe perusteita Suomen pakolaiskiintiön nostamiselle. Asia noussee esiin syksyn budjettiriihessä, sillä sisäministeri Paula Risikon (kok.) tavoitteena on ollut nostaa pakolaiskiintiötä 300 henkilöllä.

Viimeksi tukensa Risikolle ilmaisi valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.). Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on väläyttänyt pakolaiskiintiön nostamista. Sekä Simon Elo että eurooppaministeri Sampo Terho (uv.) ovat aiemmin tyrmänneet kiintiön noston, mutta nyt Elo puhuu Uudelle Suomelle myös asiasta keskustelemisesta.

Suomen pakolaiskiintiö on ollut vuodesta 2001 alkaen 750 henkilöä vuodessa lukuun ottamatta vuosia 2014 ja 2015, jolloin luku nostettiin 1050:een Syyrian vaikean tilanteen vuoksi. YK selvittää kiintiöpakolaisena otettavien suojelun tarpeen jo lähtömaassa, ja Suomen maahanmuuttovirasto valitsee kiintiöpakolaisina Suomeen otettavat.

Risikko esitti pakolaiskiintiön nostamista jo huhtikuussa puoliväliriihessä heikoin tuloksin ja sanoi sen jälkeen, että asiaan palataan. Seuraava tilaisuus on syksyn budjettiriihessä. Elo ei pidä nostoa tarpeellisena.

–Emme näe syytä pakolaiskiintiön nostamiseen. Kyllä Suomi on kortensa kekoon kantanut. Jos ajatellaan näitä EU:n sisäisiä siirtoja, niin suhteessa moneen muuhun maahan ja meidän väkilukuun, olemme kyllä leiviskämme hoitaneet. Nyt pitää katseet kääntää muiden EU-jäsenmaiden suuntaan, jotka ovat myös sitoutuneet tätä taakka niin sanotusti kantamaan, mutta eivät kuitenkaan sitten ole sitä käytännössä tehneet.

Onko se 300 niin iso juttu, että Suomi ei voi siinä joustaa?

–Meidän mielestä on syytä antaa, selvä viesti näille muille EU-jäsenmaille, jotka ovat tosiaan sopineet tästä sisäisistä siirroista ja määrästä, mutta eivät ole sitä toteuttaneet, Elo sanoo ja viittaa ulkoministeri Timo Soinin (uv.) tuoreeseen lausuntoon siitä, että Suomi ei suostu uusiin turvapaikanhakijoiden siirtoihin, ennen kuin kaikki EU-maat ovat hoitaneet vanhat velvoitteensa.

Suomi on toteuttanut tunnollisimpien joukossa sisäisiä siirtoja, joista EU-maat päättivät vuonna 2015. 160 000 turvapaikanhakijasta on saatu siirrettyä vasta murto-osa, ja määräaika umpeutuu syksyllä. Etenkin itäiset EU-maat ovat vastustaneet järjestelyä.

Suomi puolestaan on jo ottanut Kreikasta ja Italiasta kaksi kolmasosaa tavoitteesta, eli tähän mennessä yhteensä yli tuhat turvapaikanhakijaa, kun aikaa on syyskuun lopulle.

Yhdestä asiasta Risikon linjoilla

Simon Elon mielestä turvapaikkajärjestelmää on tarkasteltava kokonaisuutena, ja Suomen pakolaiskiintiön nostamisesta voitaisiin kenties keskustella vasta sitten, kun muut maat ovat hoitaneet velvollisuutensa.

–Sitä ennen on edes turha keskustellakaan, mutta kaikki liittyy hallituksessa kaikkeen, että keskustella aina hallituksen sisällä voi, mutta totta kai paras tapa torpata tällainen esitys on se, että sitä tehdään julkisuuden kautta.

–Siitä olen sinänsä Risikon kanssa samaa mieltä, että YK:n pakolaiskiintiö on tällä hetkellä selvin tapa ottaa vastaan henkilöitä, joilla on todettu pakolaisuuden tarve, mutta tässä pitää katsoa kokonaisuutta eli ei ole meidän mielestämme oikein, että Suomi hoitaa sovitun ja on sanansa mittainen, mutta kaikki muut jäsenmaat eivät ole. Kyllä pitää muiden jäsenmaiden siinä katsoa peiliin.

Elo huomauttaa, että hän on itsekin esittänyt ratkaisuna muun muassa sitä, että Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä on YK:n hallinnoimia ja muun muassa EU:n, Yhdysvaltain ja arabimaiden rahoittamia pakolaisleirejä, joissa hoidettaisiin paikan päällä turvapaikkakäsittelyitä.

–Eli se tarkoittaisi sitä, että ihmisten ei tarvitsisi tehdä tätä vaarallista matkaa Välimeren yli ja maksaa sitten näille ihmissalakuljettajille.

–Esimerkiksi joku Tunisian kaltainen maa on sellainen, jonka kanssa täytyisi tehdä sopimus siitä, että siellä hoidetaan jonkin verran näitä tapauksia ja mahdollisesti myös niillä alueilla Libyassa, joissa länsimaille sanotaanko myönteinen hallinto on vallassa.

