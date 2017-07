Ylen kyselystä todella rankka luku Uudelle vaihtoehdolle: 0,7%

Perussuomalaisista irtautunutta Uutta vaihtoehtoa kannattaa 0,7 prosenttia suomalaisista Ylen puoluekannatusmittauksessa. Jussi Halla-ahon johtamia perussuomalaisia sen sijaan kannattaa nyt 8,1 prosenttia suomalaisista.

Luvut poikkeavat usealla prosenttiyksiköllä eilen julkaistusta HS-Gallupista. Siinä Uudelle vaihtoehdolle ja sen taakse perustettavalle Siniselle tulevaisuudelle mitattiin 2,5 prosentin kannatus ja perussuomalaisille 6,3 prosenttia.

Ylen kysely on toteutettu noin viikkoa myöhemmin, 26.6.–18.7. kuin HS-Gallup, 19.6.–14.7. Kumpaakin kyselyä varten on haastateltu noin kahta tuhatta suomalaista ja niiden virhemarginaali on noin kaksi prosenttia suuntaansa.

Puolueiden keskinäinen järjestys on kummassakin kyselyssä sama: kokoomus on suurin, toisena on SDP ja kolmantena keskusta. Juha Sipilän (kesk.) johtamaa hallitusta kannatti runsas kolmannes suomalaisista (37,8 prosenttia).

Vihreiden ja keskustan ero on myös Ylen kyselyssä kutistunut alle prosenttiyksikköön, kun puoluetta kannatti 16 prosenttia vastaajista ja keskustaa 16,7 prosenttia.