Yllättävä lääke kotihoitoon, työpäivä 9h – Valtuutettu: Nyt harkitaan Oulussa

Vuosaaren vanhusten kotihoidon työaikakokeilua harkitaan otettavaksi käyttöön myös Oulussa, kertoo kaupunginvaltuutettu Anne Snellman (ps.) Puheenvuoron blogissaan

Helsingin Vuosaaren kotihoidon yksikössä on kokeiltu jopa 9 tunnin pituisia työpäiviä. Työviikko on lyhennetty 2–4-päiväiseksi, jonka jälkeen on oltava vähintään kaksi vapaapäivää. Lisäksi eri työtehtäviä on järjestelty uudelleen. Vuosaaren työaikakokeilusta kertoi tiistaina Yle Uutiset. Muutokset ovat Ylen mukaan vähentäneet työntekijöiden kokemaa kiirettä.

–Lisäksi työntekijöiden työssä jaksaminen on parantunut, sairauspoissaolot vähentyneet ja vanhuksille on aiempaa enemmän aikaa. Heitä on voitu viedä kampaajalle, ostoksille ja ulkoilemaan. Eli loppujen lopuksi kaikki voittavat! Snellman arvioi kokeilun tuloksia.

–Tämä kaikki kuulosti niin hyvältä, että kysyin Oulun kaupungin vanhustyöstä vastaavilta virkamiehiltä, onko Ouluun tulossa vanhusten kotihoitoon vastaavaa hyvältä kuulostavaa toimintamallia kokeiluun tai käytäntöön?

Snellman kertoo, että saamansa vastauksen mukaan työaikajärjestely on ”yhtenä mahdollisuutena kotihoidon kehittämisessä”. Vuosaaren malliin on tutustuttu myös Oulussa, ja siitä on Snellmanin vastauksen mukaan keskusteltu alustavasti myös ammattiliittojen edustajien kanssa.