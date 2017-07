Touko Aalto: ”Halla-ahon potkut hallituksesta näyttää imagotempulta”

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto hämmästelee, miksi hallituksen maahanmuuttopoliittinen linja ei ole muuttunut, vaikka perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei hallitukseen kelvannut.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) korostivat arvoristiriitoja, kun he ilmoittivat perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeisenä maanantaina, että yhteistyö Halla-ahon kanssa on mahdotonta. Halla-aho on kertonut olleensa valmis sitoutumaan hallitusohjelmaan.

–Siinä pidettiin kauniita puheita ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, mutta samaan aikaan jatketaan ihan samalla maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikalla, joka on Halla-ahon kynästä, Aalto kummeksuu Uudelle Suomelle.

–Hallitus antoi minun nähden lupauksen. Kyllä nuo puheet pitävät sisällään sen ajatuksen, että jonkin pitäisi muuttua. Tämä näyttää nyt puhtaasti imagotempulta, että yksi henkilö oli imagoltaan niin paha, ettei häntä voinut hyväksyä hallituspuolueen puheenjohtajaksi. Käytännössä tilanne on kuitenkin se, että arvot pysyvät samoina ja yksi henkilö saatiin siivottua sivuun, hän jatkaa.

