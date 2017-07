Toivo ”perhesovusta” ryöpsähti heti: ”Hyvä puheenvuoro, Antti Kaikkonen!”

Kokoomuksessa iloitaan keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen tuoreesta vaatimuksesta toteuttaa perhevapaauudistus. Kaikkonen sanoi aiemmin tänään, että perhevapaauudistuksen valmistelu pitää aloittaa jo syksyllä.

Kaikkosen mukaan perhe-etuuksiin voitaisiin tehdä uudistuksia vielä tämän vaalikauden aikana ja luonteva paikka olisi elokuun budjettiriihi.

Puheenvuoroa ovat kiitelleet ainakin kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) sekä opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.), joka on pitänyt perhevapaiden uudistustarpeita esillä aiemmin.

–Hyvä puheenvuoro Antti Kaikkonen! Kokoomus valmis toteuttamaan perhevapaauudistuksen tällä kaudella. Aikaa on! Grahn-Laasonen tviittasi.

–Kokoomus on tähän asti yksin kannustanut muita hallituspuolueita asiassa. Perhevapaiden uudistaminen on tärkeää perheiden arjen sujuvuuden ja lapsen edun näkökulmasta. Uudistus tukisi myös työllisyyttä ja vahvistaisi tasa-arvoa, Sarkomaa puolestaan sanoo tiedotteessa.

Sarkomaan mukaan hallituksella on perheasioissa näytön paikka. Hän pitää perheministerin nimitystä hallitukseen sitoumuksena tehdä erityisesti perheasioissa uudistuksia.

–On perin kummallista, jos historiallisen uudistava ja vielä perheministerin omaava hallitus jättäisi perhevapaat koskemattomaksi tilanteessa, jossa uudistuksen tarve on huutava.

Sarkomaa ehdottaa hallituspuolueiden kansanedustajien muodostamaa valmisteluryhmää työstämään uudistuksen perusteita ja ”perhesopua”. Samalla mallilla on viety eteenpäin muun muassa alkoholi – ja apteekkisäätelyä.

–Uskon vakaasti, että asiassa löydetään sopu.

–Lähes jokaisella puolueella ja työmarkkinakeskusjärjestöillä on tuoreet valmiit mallit, jotka ovat hämmästyttävän lähellä toisiaan. Vaikka erojakin on, niin yhteisen sävelen löytäminen on varmasti saavutettavissa.

Oman mallinsa uudistuksesta on julkaissut myös kokoomus. Perhevapaista haettiin sopua jo puoliväliriihessä, mutta tuolloin Timo Soinin johtama perussuomalaiset ei halunnut koskea kotihoidon tukeen, jota useissa perhevapaamalleissa on ehdotettu uudistettavaksi tai korvattavaksi.

