Päivi Räsänen huolissaan turvapaikkapäätöksistä: ”Pelkään että ihmisiä lähetetään hengenvaaraan”

Entinen sisäministeri, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) kantaa huolta turvapaikkapäätösten laadusta. Hän pelkää, että tällä hetkellä ihmisiä saatetaan virheellisesti päättää lähettää jopa hengenvaaraan.

Räsänen sanoo Uudelle Suomelle, että maahanmuuttovirkailijoilla ei hänen mielestään näytä aina olevan riittävää ammattitaitoa ja asiantuntemusta ratkaisujen tekemiseen. Hän epäilee, että taustalla voivat olla nopeat rekrytoinnit, joita on jouduttu tekemään.

Räsänen mainitsee esimerkkinä kristityiksi kääntyneet turvapaikanhakijat, joita voidaan vainota vakaumuksensa vuoksi.

–Pelkään, että siellä on tilanteita, joissa kielteisiä päätöksiä syntyy niin, että henkilöitä aiotaan lähettää oloihin, joissa heidän henkensä on oikeasti vaarassa. Esimerkiksi julkisesti kristityiksi kääntyneitä Afganistaniin, Räsänen sanoo.

Räsänen huomauttaa, että kristityksi kääntymisen aitoutta on todella vaikea todistaa ja uskon syvyys on hankala asia. Hän muistuttaa, että Suomessakin on paljon niin sanottuja nimikristittyjä, jotka vain kuuluvat kirkkoon. Hän itse näkee ainoana mielekkäänä ratkaisuna sen, että julkisen kasteen ottanut pitäisi nähdä kristittynä.

–Oli se uskon syvyys sitten mitä tahansa niin kyllä sen pitäisi kelvata perusteeksi. Ääri-islamilaisessa yhteisössä ei ole yhtään sen hyväksyttävämpää olla nimikristitty.

–Tämä on yksi epäkohta. Varmasti on muitakin, mutta näitä on aika paljon tällä hetkellä meillä Suomessa, Räsänen toteaa esimerkistään.

