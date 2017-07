Juha Sipilän ja Touko Aallon puhelu ihmetyttää: ”Olin kovin ilahtunut, kun puhelimeni soi”

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) puhelinsoitto vihreiden puheenjohtajalle Touko Aallolle on saanut osakseen suuren huomion sosiaalisessa mediassa. Molemmat kertoivat puhelusta Twitterissä.

Hyvä keskustelu @ToukoAalto 'n kanssa matkalla maalikauppaan. Hyvää kesää sinulle. — Juha Sipilä (@juhasipila) July 21, 2017

Puhelin soi Keljon cittarissa. Se oli pääministeri @juhasipila matkallaan maalikauppaan. Erittäin hyvä keskustelu. Tästä on hyvä jatkaa. — Touko Aalto (@ToukoAalto) July 21, 2017

Touko Aalto avaa Facebookissa puhelun sisältöä.

–Tahdon voida luottaa muiden puolueiden puheenjohtajiin ja tehdä parhaani, että he voivat luottaa minuun. Tämä on yksi askel luoda hyvän kierre suomalaiseen politiikkaan. Sen vuoksi olin kovin ilahtunut, kun puhelimeni soi tänään Keljon Citymarketissa Jyväskylässä ja langan päässä oli pääministeri Sipilä. Hän oli matkalla maalikauppaan ja vaihdoimme kesäkuulumisia.

Aallon mukaan keskustelua käytiin kesäkuulumisten lisäksi muun muassa sote-uudistuksesta.

–Keskustelimme myös siitä, että tarvitsemme Suomeen parempaa poliittista keskustelua ja ennen kaikkea rakentavaa vuoropuhelua. Eri mieltä saa ja pitää olla, mutta ensin on hyvä aidosti ymmärtää, miten toinen ajattelee. Vasta sen jälkeen on debatin paikka. Ihmisten arki täytyy tuoda politiikan keskiöön ja poliittisten irtopisteiden kerääminen siirtää sivuun. Ihmiset ovat kyllästyneitä siihen, että päättäjät kinastelevat keskenään tuntematta ihmisten arkea. Siihen, että politiikka näyttäytyy vain pelinä, jossa ihmisten arki on vain pelinappula. Politiikan teatterissa käy helposti niin, että ihmisen arki ei näy sellaisenaan kuin se omassa arjessa tuntuu ja näyttää, Aalto kommentoi.

Nyt ollaan kesäuutisen äärellä :) — Timo Heinonen (@timoheinonen) July 21, 2017