Lehtiväite: Näin Venäjä voisi yrittää vaikuttaa presidentinvaaleihin - ”Minimitavoitteena pitää Suomi Naton ulkopuolella”

UpNorth-lehti pitää hyvinkin mahdollisena, että Venäjä saattaa pyrkiä vaikuttamaan Suomen ensi vuoden presidentinvaaleihin.

–Voidaan sanoa, että Kremlin minimitavoitteena on pitää Suomi Naton ulkopuolella. On myös todennäköistä, että Moskova yrittää käyttää Suomea saadakseen omia tavoitteitaan läpi Euroopan unionissa, lehti kirjoittaa.

Lehti arvioi lisäksi, että Venäjä pyrkii rajoittamaan tulevan presidentin vaihtoehtoja.

–Tämä voi johtaa siihen, että hyvinkin maltilliset länsimieliset mielipiteet vaalikeskusteluissa leimataan äärilaitaa edustaviksi.

Venäjän vaikuttamisyritykset nousivat keskusteluun Suomessa viikolla, kun Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo vihjasi, että niin MV-lehden kuin Jussi Halla-ahon puheenjohtajaksi valinnan takana olisi venäläistä vaikuttamista.

Perussuomalaisten nuorten entinen puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen puolestaan nostaa Facebookissa esiin Simon Elon vierailun venäläisellä nuorisoleirillä vuonna 2015.

–On totta, että Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan suomalaisiin nuorisopoliitikoihin, mutta näin on tapahtunut nimenomaan Simon Elon itsensä kohdalla - ei Jussi Halla-ahon. Siksi on oman historian peittelyä kääntää tämä argumentti Halla-ahoa vastaan, jolla ei ole asian kanssa mitään tekemistä. Internet ei unohda. Venäjän VK-palvelusta löytyy videoita, joissa Simon Elo osallistuu Putinin hallinnon alla suoraan olevalle nuorisoleirille Venäjällä. Päin vastoin voisi tämän tiedon tullessa esille Simon Elon omalla logiikalla kysyä, että pitäisiköhän meidän nyt vetää johtopäätöksiä siitä, että Uudella vaihtoehdolla on Venäjä-yhteyksistään tunnettu puheenjohtaja, Tynkkynen kysyy.

Päivityksestä syntyneessä keskustelussa asiaa kommentoi myös Jussi Halla-aho.

–En tiennytkään, että Simon on käynyt pokkuroimassa Putinille.

Myös UpNorth nostaa artikkelissaan esiin perussuomalaiset ja erityisesti puolueen tulevan presidenttiehdokkaan, jota ei vielä ole nimetty.

–Halla-ahoa ei voi pitää Kremlin puolella olevana, kun taas varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari on saanut osakseen arvostelua muun muassa Marine Le Penin ihailustaan, lehti kirjoittaa.

Perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja Juho Eerola arvioi Ilta-Sanomille tänään, että Huhtasaarella vaikuttaa tässä vaiheessa olevan kovin kannatus perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi heti puolueen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon jälkeen.

Myös perussuomalaisten poliisikansanedustaja Tom Packalén on kertonut harkitsevansa ehdokkuutta.

Presidenttiehdokkaiksi ovat tässä vaiheessa asettuneet istuva presidentti Sauli Niinistö, Matti Vanhanen (kesk.), Pekka Haavisto (vihr.), Merja Kyllönen (vas.) ja Nils Torvalds (r.). Europarlamentaarikko Paavo Väyryselle kertoi viikko sitten antaneensa kannattajilleen suostumuksensa ryhtyä keräämään kannattajakortteja valitsijayhdistyksen muodostamiseksi.

