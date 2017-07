UV:lle uusi helpompi käyttönimi – poliittinen kilpailija ja 17 partioyhdistystä käyttää

Omaa puoluetta perustava Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo ehdottaa Helsingin Sanomissa, että jatkossa Sininen tulevaisuus -yhdistyksen ja puolueen käyttönimenä olisi ”siniset”. Ensimmäinen piirijärjestö, Lapin siniset, perustettiin sunnuntaina.

Aivan vielä järjestöä ei löydy Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä yhdistysrekisteristä. Sen sijaan yhdistysrekisteristä löytyy 18 muuta järjestöä, joiden nimessä on ”siniset”. Löytyy Laajasalon, Lappeen, Naantalin, Kuhmon, Tikkurilan kuin Töölönkin Siniset -yhdistyksiä, jotka kaikki ovat partiolippukuntien yhdistyksiä.

Lisäksi rekisteristä löytyy myös vuonna 2014 perustettu Kansanliike aitosuomalaiset siniset ry. Se on jättänyt myös verkkosivuilleen viestin Siniselle tulevaisuudelle.

–Meitä sinisiksi kutsuttuja poliittisia ryhmiä on nyt kaksi! Uskomme, ettei kannattajistamme löydy ainuttakaan uuvateille sopivaa äänestäjää ja sama toisinpäin, viestissä lukee.

Vielä viime valtuustokaudella sinistä valtuustoryhmää – ja juuri aitosuomalaisten sinisten ryhmää – Kangasalla edustanut Jani Viinikainen pitää mahdottomana, että sinisen tulevaisuuden edustajat kutsuisisivat itseään sinisiksi jatkossa.

–Ei tietenkään, ei missään nimessä voi käyttää. Se on jo varattu. Meistä valtuustoryhmänä puhuttiin ihan yleisesti sinisinä, Viinikainen sanoo.

Viinikainen jättäytyi valtuustosta kauden loputtua, eikä pyrkinyt enää jatkokaudelle. Hän ei myöskään toimi aktiivisesti yhdistyksen hallituksessa. Tällä hetkellä aitosuomalaisilla sinisillä ei ole valtuutettuja Kangasalla tai muilla paikkakunnilla.

Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm ei taas näe ongelmaa Siniset-nimen käytössä, vaikka se monen partiolippukunnan nimestä löytyykin.

–Itse liitän siniset enemmän väriin sininen, enkä pidä sitä mitenkään partiolaisille omittuna. Aivan vapaasti saa käyttää. En koe, että sitä liitettäisiin mitenkään partioon.

Munsterhjelm kertoo, että Siniset-nimeä käyttävät partiolippukunnat ovat usein hyvin perinteikkäitä ja saattavat olla jopa satavuotiaita lippukuntia.

–Jos meillä on ollut jo sata vuotta jotakin olemassa ja nyt joku rupeaa kutsumaan poliittista suuntausta samalla nimellä, niin en luule, että ihan hirveän moni kuvittele, että nyt olisi perustettu nuoriso-osasto esimerkiksi Laajasaloon tälle Siniselle tulevaisuudelle.

–Uskon, että brändi on meidän puolellamme näiden lippukuntien kohdalla. Katsotaan, miten puoluepoliittinen kenttä elää jatkossa, Munsterhjelm pohtii.

Munsterhjelm on itse poliittiselta taustaltaan kokoomuslainen ja toimi vielä vuodenvaihteeseen saakka puolueen ohjelmapäällikkönä. Sininen liitetään puoluepoliittisessa värikartassa perinteisesti kokoomukseen. Kiistakapulaa ei rivikokoomuslainen kuitenkaan värissä ja nimessä näe.

–Henkilökohtaisesti voin sanoa, että on aivan herttaisen yhdentekevää, minkä värin he ottavat. He voivat olla vaikka sateenkaaren värinen, Munsterhjelm sanoo.