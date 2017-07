Poliisin tilasto julki: Seksuaalirikoksissa kasvua +23%

Tammi-kesäkuussa poliisille ilmoitettiin 23 prosenttia eli 115 seksuaalirikosta enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla.

Taustalla poliisi uskoo olevan ilmoittamiskynnyksen madaltuminen.

– Erityisesti seksuaalirikoksiin liittyvä avoin keskustelu on madaltanut kynnystä. Rikoksen uhrin asemaan ja oikeuksiin liittyvät parannukset ja mahdollisuudet päästä avun ja tuen piiriin ovat myös edistäneet rikosten ilmituloa, sanoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Kolehmainen viittaa niin kutsuttuun uhridirektiivin, jonka vaatimukset on sisällytetty lakiin viime vuonna. Sen myötä poliisille on tullut velvoite rikosten uhrien ohjaamiseksi avustusjärjestelmien piiriin sekä uhrien suojelutarpeen huomioiminen prosesseissa.

Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus laski – mutta kasvoi raiskauksissa

Rikoksesta epäiltyjen ulkomaan kansalaisten osuus kaikissa poliisille ilmoitetuissa rikoksissa on laskenut viitisen prosenttia.

Osuus epäillyistä on kuitenkin rikoslajien välisessä tarkastelussa korkea ja muun muassa raiskausrikoksissa 27 prosenttia epäillyistä oli ulkomaalaistaustaisia. Osuus on kuitenkin kasvanut vain 1,2 prosenttia verrattuna edelliseen vastaavaan ajanjaksoon huolimatta siitä, että poliisille ilmoitettujen raiskausten määrä on kasvanut huomattavasti.

Tammi-kesäkuussa ilmoitetuista raiskausrikoksista 135 on sellaisia, joissa rikoksesta epäiltyä ei ole tiedossa.

Kaikkiaan poliisille ilmoitettiin tammi-kesäkuussa vähemmän rikoksia kuin vuosi sitten. Laskua oli 7 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 28 000 rikosta vähemmän kuin vuosi sitten.