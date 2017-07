”Raskaasti iskeneet” kalastusrajoitukset repivät rajalla – Kansanedustaja vaatii kova linjaa myös Norjaan

Lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) vaatii korjaamaan Norjan kanssa solmitun Tenojoen kalastussopimuksen virheet. Kärnä on huolissaan asian ympärillä vahvistuvasta aktivismista, joka hänen mielestään vain vaikeuttaa tilannetta.

Uudet kalastussäännökset ovat lyhentäneet kalastuskautta ja vähentäneet Tenojoelle myytävien turistilupien määrää. Kärnä kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan, että eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan sopimukseen esittämät ponnet velvoittavat hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin. Kärnän mukaan sopimus on iskenyt erityisen raskaasti yrittäjiin, joiden liiketoiminta on perustunut pelkkään kalastusmatkailuun Utsjoella.

– Sopimuksen lähtökohta on Atlantin lohen suojelu ja siinä se toden totta on onnistunut. Lohta, isoa lohta, on noussut Tenoon tänä vuonna huimia määriä. Tenojoen alajuoksulla sopimuksen kalastusrajoitukset ovat herättäneet lähinnä raivoa. Sen sijaan yläjuoksulta on kuultu myös ilahtuneita äänenpainoja ja miksi ei? Ylä-Tenolle pääsee nyt enemmän lohta kuin vuosikymmeniin, Kärnä kirjoittaa blogissaan.

Kärnä huomauttaa, että sopimusneuvotteluihin ei sisällytetty kalastusta Norjan Tenovuonossa, vaikka suuri osa nousulohista pyydetään siellä. Kärnän mielestä Norjan tulisi hyväksyä, että Tenojoen ja sen sivuvesien lohen suojelemiseksi vuonokalastukselle ”tulisi asettaa voimakkaita rajoituksia”.

–Voisiko Norja antaa 100-vuotiaalle Suomelle lahjaksi uuden, oikeudenmukaisen Tenojoen kalastussopimuksen, jossa puututtaisiin myös vuonokalastukseen? Perinteisten kalastusmuotojen on voitava jatkua, mutta samalla on turvattava myös Utsjoelle elintärkeän matkailuelinkeinon jatkuvuus, Kärnä kirjoittaa.

Aiemmin Norja pohti Haltin korkeimman huipun lahjoittamista Suomelle, mikä olisi nostanut Suomen korkeinta kohtaa.

”Vasemmistoagitaattoreita ja saamelaisaktivisteja”

Kärnän mielestä asian politisoiminen on huolestuttavaa. Kärnä puhuu vasemmistoagitaattoreista ja saamelaisaktivisteista. Hänen mukaansa ”nyt on keitetty sellainen sekametelisoppa, että tästä ei pian ota enää kukaan selvää”. Kärnä huomauttaa, että eduskunnan asiantuntijakuulemisissakin paikalla saattoi olla 5–6 eri tahoa, jotka kaikki vastustivat sopimusta eri syistä ja osin riitaisasti.

– Tenosopimuksen politisoiminen taas edistää ainoastaan saamelaiskäräjien tavoitetta kollektiivisten maa- ja vesioikeuksien tunnustamisesta. Nämä oikeudet osoitettaisiin tällöin ainoastaan saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kuuluville.

–Tenojoen saarissa on parhaillaan kaksi saamelaisaktivistien leiriä, joissa ei tunnusteta Suomen lain voimassaoloa ja vaaditaan ”saamelaisen tapaoikeuden” tunnustamista. Sama ryhmittymä ja aktivistiryhmä Suohpánterror (suopunkiterrori) kieltäytyvät tunnustamasta valtion omistusoikeutta Tenojokeen. Kyseessä on äänekäs etnonationalistinen separatismi, jota ei voi, sen ymmärrettävistä motiiveista huolimatta, hyväksyä, itsekin Utsjoella paikalla ollut Kärnä kirjoittaa.