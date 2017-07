”Kapitalistista logiikkaa” vastustava talonvaltaus: Soininvaara puuttuu ”ääliömäiseen asiaan” Helsingissä

Helsingin kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara (vihr.) hämmästelee blogissaan, kuinka Villingin saaressa olevaa mökkiä on pidetty tyhjillään kahdeksan vuotta.

Mökkiä ovat viime vuodet asuttaneet talonvaltaajat, joita Helsingin kaupunki on nyt häätämässä uuden vuokralaisen tieltä. Talonvaltaajat vastustavat häätöpäätöstä ja omien sanojensa mukaan puolustavat omaa ”kapitalistista logiikkaa vastustavaa elämäntapaamme ja sen hedelmiä”.

Soininvaara ei halua ottaa kantaa talonvaltaukseen tai häätöön, mutta kiinnittää huomiota päätökseen, joka on johtanut koko tilanteeseen.

–Talo oli vuokrattuna partiolaisille. Sitten kaupunki halusi korottaa vuokraa 900 euroon kuussa. Partiolaisilla ei ollut varaa sitä maksaa ja he lähtivät. Sen jälkeen talo on ollut tyhjillään kahdeksan vuotta tuottamatta euroakaan ja on tuona aikana päässyt rapistumaan lähes käyttökelvottomaksi, Soininvaara kirjoittaa blogissaan.

–Nämä hallinnolliset, kustannusperusteiset vuokrat ovat aivan ääliömäinen asia. Kaupungin pitää ottaa tiloistaan markkinavuokraa eli niin paljon kuin pystyy saamaan, hän sanoo.

Kaupunginvaltuutettu katsoo, että vuokraa voidaan alentaa kustannusperusteiseksi jonkun vuokralaisen suosimiseksi, jos markkinavuokra ylittää kustannusperusteisen vuokran. Sama logiikka ei kuitenkaan toimi, jos markkinavuokra on alempi kuin kustannusperustainen vuokra, Soininvaara toteaa.

–On parempi saada vuokraa 500 €/kk kuin ei lainkaan.