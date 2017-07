Putinin Suomen-vierailu voi yllättää: Suoraa puhetta vai pelkkä ele? Tutkijat erimielisiä

Tutkijat ovat erimielisiä siitä, mitkä aiheet nousevat esille Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Suomen presidentti Sauli Niinistön vierailulla tänään. Niinistö ja Putin tapaavat Savonlinnan Punkaharjulla.

Vierailu on Putinin toinen tapaaminen Suomen presidentti Sauli Niinistön kanssa tänä vuonna maaliskuun tapaamisen jälkeen Venäjän Arkangelissa.

Talouselämän haastattelema Ulkopoliittisen instituutin Venäjä-ohjelman vanhempi tutkija Jussi Lassila uskoo, että vierailu on pikemminkin symbolinen ele satavuotiaan Suomen kunniaksi.

–Vierailun yhteydessä tapahtuva poliittinen tapaaminen on haluttu hyödyntää. En usko, että aiheiden suhteen esiin nousee mitään käänteentekevää, Lassila sanoo Talouselämän haastattelussa.

Tasavallan presidentin kanslian tiedotteen mukaan presidentit keskustelevat muun muassa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä.

Suomen ja Venäjän välisiä suhteita on varjostanut Ukrainan kriisi vuodesta 2014. Niidenkään suhteen mitään muutoksia ei ole tapahtunut. Minskin sopimuksessa, joka tähtää Itä-Ukrainan sodan päättämiseen, ei ole tapahtunut edistystä. Taistelut ovat jatkuneet sopimuksesta huolimatta. Lassila ei usko, että aihe nousee tällä Suomen vierailulla esiin.

–Keskustelussa käydään varmasti kahden välisiä suhteista, kuten Venäjän kaupan piristymistä ja vastaavasta. Suomellahan on aika ongelmattomat suhteen, jos mietitään Venäjän ja lännen suhteita laajemmin. Jännitteitä on, mutta suuremmassa mittakaavassa ongelmat ovat pieniä, Lassila sanoo.

Sen sijaan Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto sanoi Ylen A-studiossa keskiviikkoiltana päinvastaista. Aallon mielestä presidenttien pitäisi pystyä puhumaan suhteellisen suoraan monista asioista kuten siitä, millaista informaatiota Suomesta levitetään Venäjällä ja päinvastoin.

–Täytyy nostaa esiin turvallisuustilanne ja Krimin tilanne, Suomen presidentin täytyy nostaa se esille, vaikka siellä ei välttämättä isoa liikkumavaraa tällä hetkellä olekaan, Aalto sanoi ohjelmassa.

Aleksanteri-instituutin johtajan Markku Kivinen puolestaan sanoo Kauppalehdelle, että keskusteluagendalla on todennäköisesti neljä keskeistä kysymystä: Itämeren turvallisuuspoliittinen tilanne, arktisen alueen ympäristökysymykset, talousyhteistyö sekä kansalaisten vuorovaikutuksen edistäminen. Kivinen mainitsee haastattelussa Ukrainasta vain sen, että Minskin sopimuksen toimeenpanossa eteneminen on vaikeaa, sillä Venäjällä on eri prioriteetit kuin Ukrainalla.

