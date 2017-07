Moskovan ex-lähettiläs tv:ssä: ”Suomeen kohdistuu voimakasta venäläistä informaatiovaikuttamista”

Suomen Moskovan entinen suurlähettiläs Hannu Himanen arvioi Yle TV1:ssä, että Venäjä tulkitsee Suomen osaksi länttä ja läntisiä valtarakenteita kuten Natoa.

Vaikka Himanen katsoo Suomen ja Venäjän suhteiden olevan ”asialliset ja käytännönläheiset”, niin silti Suomeen kohdistuu venäläistä informaatiovaikuttamista.

–Syistä joita me emme tunne, niin meillä on joitakin kummallisia asioita, jotka nousevat aina uudelleen esille. Yksi asia ovat nämä lapsikiistat. Nehän voitaisiin sivuuttaa median ja toimittajien harhailulla tai hörhöilynä, mutta kun tiedämme, että Venäjän media on täysin hallituksen kontrollissa, niin herää kysymys, miksi näitä asioita nostetaan esille, Himanen pohtii.

–Tässä suhteessa voisi sanoa näin, että Suomeen kohdistuu samanlaista voimakasta informaatiovaikuttamista, jota kohdistuu kaikkiin länsimaihin, hän jatkaa.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija Hanna Smith taas näkee, että Suomen ja Venäjän suhteita varjostaa nyt huoli siitä, mihin Venäjä todella pyrkii omassa ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan. Uutta politiikkaa kuvastavat paitsi Krimin valtaus ja sodankäynti Ukrainassa, mutta myös venäläisten puolustaminen kaikkialla myös Venäjän ulkopuolella.

–Siinä mielessä voi olla, että olemme hiukan erilaisessa tilanteessa näissä kahdenvälisissä suhteissa, vaikka asialliset ja käytännölliset ne yhä ovat, Smith arvioi Ylellä.

–Mutta siihen on taustavaikuttajaksi kuitenkin tullut, mikä on Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa loppupeleissä se tavoite. Se ehkä varjostaa tätä kokonaisuutta koko ajan, hän toteaa.

Suomen ja Venäjän presidentit Sauli Niinistö ja Vladimir Putin tapaavat tänään Punkaharjulla.