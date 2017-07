Sauli Niinistö Putinille: ”Suomi voisi esittää tarjouksen, josta vaikea kieltäytyä”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo keskustelleensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Itämeren tilanteesta niin ympäristön kuin turvallisuudenkin näkökulmasta.

Itämeren turvallisuustilanteesta Niinistö nosti esiin lännen ja Venäjän syksyiset sotaharjoitukset Auroran ja Zapadin. Niinistö kertoi, että hänen transponderiehdotuksensa on edennyt kansainvälisen ilmailujärjestön ICAO:n keskusteluissa.

–Keskustelimme myöskin Itämeren turvallisuustilanteesta. Nythän edessä on kaksi suurta harjoitusta Aurora ja Zapad ja olemme nähneet sotilaallisen liikenteen kasvavan itämeren alueella.

–Jotta vältytään sellaiselta, jota kukaan ei halua, niin jatkuva dialogi on varsin tarpeen, Niinistö painottaa.

Lisäksi Niinistö kertoo saaneensa tukea ”ehdotukselle, josta on vaikea kieltäytyä”.

–Sain kovasti ymmärrystä presidentti Putinilta sellaista ajatusta kohtaan, että Suomi esittäisi sellaisen tarjouksen, josta on vaikea kieltäytyä. Tarjous josta on vaikea kieltäytyä olisi sellainen, joka lähtisi liikkeelle mustan hiilen, noen torjunnasta. Siinä on kaksi elementti vanhentuneet voimalaitokset ja soihduttaminen.

–Mustan hiilen torjuminen tässä ulottuvuudessa ei liikuttaisi tai vaikuttaisi kenenkään taloudellisiin ajatuksiin.