”Yrittäjä tuntee epävarmuutta, menevätkö laskut perille” – Postin jakeluongelmat huolettavat

Yrittäjille ovat huolissaan postin jakelua riivaavista ongelmista, kertoo Kauppalehti. Asiaa kommentoi lehdelle Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Esimerkiksi tänä keväänä on kerrottu ongelmista Helsingin Munkkiniemessä, jossa postia on jäänyt tulematta tai posti on tullut huomattavasti myöhässä.

–Moni yrittäjä tuntee epävarmuutta, menevätkö laskut ja asiakkaille lähetetyt materiaalit perille. Ensimmäinen asia on, että yleinen luottamus postinjakelun luotettavuuteen saadaan kuntoon, Pentikäinen sanoo Kauppalehdelle.

Sen sijaan Pentikäiseltä löytyy ymmärrystä kirjeiden määrän vähentymisen kanssa kamppailemiseen: jakeluautoja ei kannata ajaa tyhjillään.

Posti kertoi viime viikolla, että esimerkiksi perusjakelussa olevia aikakauslehtiä, muita kirjeitä ja ilmaislehtiä ei jaeta tiistaisin. Sen sijaan muun muassa pakettien, pikakirjeiden ja laboratoriolähetysten jakelu pysyy ennallaan.

Postin mukaan jakelupäiväuudistuksen tavoite on hillitä yksikkökustannusten nousua. Tiistaisin postia on ollut jaettavana vähemmän kuin muina päivinä.

Nyt voimassa olevan postilain mukaan esimerkiksi perjantaina postitetuista kirjeistä 95 prosenttia pitäisi olla perillä viimeistään tiistaina.

–Posti on meille luvannut, että kirjeposti voisi tulla jakoon jopa maanantaina. Silloinhan siinä ei ole mitään ongelmaa. Monen yrittäjän kannalta tärkeä pakettijakelu toimii myös tiistaina, Pentikäinen sanoo.

Postilain määräykset ovat väljentymässä. Kun uusi laki astuu voimaan, taajama-alueilla yleispalveluun kuuluvien kirjeiden jakopäiviä voidaan harventaa entisestään.

