Väyrysen Kansalaispuolue nuijisi Suomen pakolaiskiintiön alas: ”Tanskan täysi stoppi on rohkaiseva esimerkki”

Paavo Väyrysen perustama Kansalaispuolue vaatii Suomen pakolaiskiintiön pienentämistä 500 henkilöön vuodessa. Joulukuussa 2016 rekisteröity puolue katsoo, että Suomen 750 pakolaisen kiintiö on verrattain suuri. Hallituspuolueista kokoomus ja keskusta ovat olleet asiasta päinvastaista mieltä.

Aiemmin keskustassa vaikuttaneen Väyrysen perustaman puolueen mukaan Suomen pakolaiskiintiö on väkilukuun suhteutettuna yksi suurimmista Euroopassa. Vastikään puolueen johtoon valitut Sami Kilpeläinen ja Piia Kattelus näkevät, että käytäntö ihmisten siirtämisestä kotiseudultaan Eurooppaan on sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti että ympäristönkin kannalta huono.

Kilpeläinen ja Kattelus pitävät Suomen kannalta rohkaisevana esimerkkinä Tanskaa, joka on luopunut kiintiöpakolaisten ottamisesta kokonaan. Tanska lopetti kiintiöpakolaisten vastanottamisen viime vuonna ja ilmoitti, että ”Tanska on täynnä”. Tanskan pakolaiskiintiö oli ollut 500 henkilöä vuodessa.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) on pitänyt esillä päinvastoin 300 henkilön nostoa nykyiseen pakolaiskiintiöön. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on ilmoittanut kannattavansa esitystä. Keskusta puolestaan on ilmaissut olevansa valmis nostamaan kiintiötä maltillisesti, jos turvapaikkapolitiikasta saadaan Euroopassa muuten aikaan kokonaisvaltainen ratkaisu. Uusi vaihtoehto on kuitenkin tyrmännyt ajatuksen kiintiön nostosta.

Kansalaispuolueen puheenjohtaja Kilpeläinen sanoo, että nykyiselle pakolaispolitiikalle on olemassa kestävä vaihtoehto sekä suomalaisten että maahan tulijoiden kannalta.

– Apu tulisi kohdentaa alueille, jotka ovat mahdollisimman lähellä ihmisten kotiseutuja. Osana tätä vaihtoehtoa UNHCR:n pakolaisleirien olosuhteita tulee parantaa, Kilpeläinen sanoo tiedotteessa.

Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja Piia Kattelus vaatii pakolaiskiintiön pienentämistä osana koko Suomen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan suunnanmuutosta. Katteluksen mukaan ”hallituksen liberaali linja asettaa vastakkain maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmän kasvavat menot ja suomalaisten hyvinvoinnin”.

– Suomen hallitus on epäonnistunut turvapaikkakriisin hoidossa esimerkiksi olemalla reagoimatta millään tavalla kymmenien tuhansien turvapaikanhakijoiden saapumiseen Ruotsin puolelta syksyn 2015 aikana, vaikka Euroopan unionin tuomioistuimen tuoreen päätöksen mukaan valtio voi Dublinin sopimuksen nojalla palauttaa turvapaikanhakijat ensimmäiseen saapumismaahan, Kattelus sanoo tiedotteessa.

– Hallituksen sinisilmäisyyttä korostaa tosiasia, että Suomi on Maltan ohella ainoana EU-maana hoitanut osansa turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista, hän jatkaa.

Suomi on ottanut Kreikasta ja Italiasta kaksi kolmasosaa tavoitteesta, eli tähän mennessä yhteensä yli tuhat turvapaikanhakijaa, kun aikaa on syyskuun lopulle. EU-maat päättivät vuonna 2015 siirtää 160 000 turvapaikanhakijaa, mutta vasta murto-osa on siirretty. Etenkin itäiset EU-maat ovat vastustaneet järjestelyä. Ulkoministeri Timo Soini (uv.) sanoi pari viikkoa sitten, että Suomi ei suostu uusiin siirtoihin, ennen kuin kaikki EU-maat ovat hoitaneet vanhat velvoitteensa.

