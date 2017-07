Auto ajoi väkijoukkoon Helsingissä – 1 kuollut

Helsingin keskustassa auto on ajanut väkijoukkoon, kertoo Helsingin poliisi Twitter-tilillään.

Poliisin mukaan yksi ihminen on menehtynyt ja muutama on loukkaantunut. Kuljettaja on mahdollisesti ollut päihtynyt, kertoo poliisi ensitiedoista.

Ajo väkijoukkoon sattui Ruttopuistona tunnetun Vanhan kirkkopuiston kohdalla Lönnrotinkadun ja Annankadun kulmassa.

#Ensitiedote: Mies ajanut päin väkijoukkoa Lönnrotinkadun ja Annankadun risteyksessä. Kerromme kohta lisää. #poliisi — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 28, 2017