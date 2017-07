Poliisi Helsingin yliajosta: ”Tällä hetkellä mikään ei viittaa terroritekoon”

Helsingin poliisi mukaan mikään ei viittaa terroritekoon Helsingissä perjantai-iltana sattuneessa yliajossa. Poliisin julkistamien tietojen mukaan noin 50-vuotias suomalainen mies ajoi henkilöautolla ihmisten päälle Annankadun ja Lönnrotinkadun risteyksessä Helsingissä.

–Tällä hetkellä mikään tapahtuneessa ei viittaa terroritekoon. Kuljettaja ollut päihtynyt ja sekavassa tilassa, Helsingin poliisi kertoo Twitterissä.

Tällä hetkellä mikään tapahtuneessa ei viittaa terroritekoon. Kuljettaja ollut päihtynyt ja edelleen sekavassa tilassa. — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 28, 2017

Yliajossa menehtyi yksi henkilö, sairaalahoitoon vietiin neljä loukkaantunutta. Loukkaantuneista kaksi on Venäjän kansalaista, yksi Viron kansalainen ja yksi Suomen kansalainen. Poliisi kertoo, että on myös joitakin lievästi loukkaantuneita. Tapahtuneella on useita silminnäkijöitä.

Poliisi kertoo selvittäneensä silminnäkijähavaintojen ja valvontakameramateriaalin perusteella, että epäilty kuljettaja on tullut Mannerheimintietä pitkin ja kääntynyt Lönnrotinkadulle. Kuljettaja on käyttänyt silminnähden huomattavaa ylinopeutta.

–Mannerheimintien ja Lönnrotinkadun risteyksessä epäilty on törmännyt risteyksessä oleviiin jalankulkijoihin. Poliisi selvittää edelleen onko kaikki törmäyksen uhrit olleet Mannerheimintien ja Lönnrotinkadun risteyksessä vai onko kuljettaja törmännyt muihin henkilöihin ennen tai jälkeen risteyksen, Helsingin poliisi kertoo tiedotteessaan.