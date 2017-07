Perussuomalaisista loikannut paljastaa kiusaamisen ryhmässä: ”Tulee oikein huono olo”

–Ei tällaista tilannetta osannut kuvitellakaan, että kansanedustajalle tulee vastaan, sanoo Veera Ruoho.

Ensimmäistä kauttaan eduskunnassa istuvan Ruohon tilanne onkin kieltämättä hyvin poikkeuksellinen. Kaksi vuotta ja kaksi kuukautta kansanedustajaksi valitsemisen jälkeen, hänen puolueensa perussuomalaiset repesi kahtia.

Vielä oudompaa Ruoholle itselleen on se, että hän on löytänyt itsensä nyt kokoomuksen eduskuntaryhmästä.

Kesäkuisena tiistaina perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen joukko kansanedustajia ja ministereitä marssi letkana eduskunnan kirjaston takana sijainneeseen ryhmähuoneeseen, löi pöytään 20 eroilmoitusta ja ilmoitti medialle perustavansa uuden, oman eduskuntaryhmän, joka haluaa jatkaa hallituksessa.

Perussuomalaisten puheenjohtajuutta myös itse tavoitelleella Ruoholla ei ollut hajun palaakaan, mitä oli tapahtumassa. Itse hän oli ryhmän kokouksesta pahasti myöhässä. Hän valmisteli puolueen uudelle puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle kipakkaa kritiikkiä siitä, että puolue oli juuri pudonnut hallituksesta.

–Näin sen joukon hännän, kun he tulivat ulos ja huusin, että joko se kokous loppui ja sieltä vastattiin, että joo, Ruoho kertoo.

Työhuoneelleen palattuaan hän sai kuulla, että vaikka uusi vaihtoehto oli marssinut ulos, perussuomalaisten ryhmäkokous jatkui yhä. Ruoho lähti juoksujalkaa takaisin. Silloinen puoluetoveri huusi, että älä mene sinne kokoukseen, mutta Ruoho oli jääräpäisesti päättänyt sanoa sanottavansa Halla-aholle.

–Kun Halla-aholle siinä toin niitä asioitani esille, niin yhtäkkiä ryhmän puheenjohtajan paikalla istunut Leena Meri keskeytti minut ja sanoi, että pitää ilmoittaa heti, jos aikoo erota tästä ryhmästä. En sille lotkauttanut korvaani, vaan halusin puhua omat asiani loppuun.

Vasta jälkeenpäin Ruoho tajusi, kuinka oudosti asiat ryhmähuoneessa olivat. Erikoista oli jo se, että eduskuntaryhmän puheenjohtajan tuolilla istui Meri eikä puheenjohtajana tavallisesti ollut Toimi Kankaanniemi.

–Hän istui takarivissä aivan pökerryksissä.

–Ja kun astuin sisään, niin samaset ihmiset, jotka eivät hallintarekisterijupakan jälkeen edes tervehtineet minua, olivat nyt käsi ojossa, että ”ihanaa kun tulit”.

Myöhemmin samana päivänä myös Ruoho itse ilmoitti julkisuuteen eroavansa perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Eduskunnan käytävällä hän kertoi Ylen toimittajalle siirtyvänsä uuteen vaihtoehtoon. Ovi ei käynytkään automaattisesti. Uuden vaihtoehdon puheenjohtaja Simon Elo totesi, että muiden kuin perustajajäsenien on haettava jäsenyyttä erikseen. Torstain kokoukseen Ruoho ei hakemustaan jättänyt.

Nyt hän oli kansanedustaja, joka kuului yhä perussuomalaiseen puolueeseen, mutta ei puolueen eduskuntaryhmään. Ja nyt hänellä oli aikaa käydä läpi kokemuksiaan.

Kiusaamista, vähättelyä, homottelua, juonimista, vyöryttämistä ja selkään puukotusta. Ruohon mukaan perussuomalaisessa ryhmässä oli muutamia riidankylväjiä, joita ei huomattu panna kuriin.

–Minulle tulee oikein huono olo, kun ajattelee, mitä kaikkia ilmiöitä siellä oli, Ruoho sanoo.

–Sampo Terho on sanonut aika hyvin, kun hän sanoi, että vielä eduskuntaryhmän puheenjohtajana hän kuvitteli keväällä, että semmoinen joukkoero vielä tapahtuu, hän jatkaa viitaten Terhon lausuntoihin A-Studiossa.

–Timo Soinin kanssa juteltiin, niin en muista nyt kumpi sen lopulta kiteytti, mutta kiusaajia hyysätään ja hyviä potkitaan päähän.

Konkreettisin esimerkki entisen perussuomalaisen eduskuntaryhmän pahoinvoinnista tuli ilmi keväällä, kun Leena Meren avustajana toiminut Petri Lehtinen jätti esimiehestään rikosilmoituksen. Tutkittavina rikosnimikkeinä olivat kunnianloukkaus ja työpaikkakiusaaminen. Tutkinta on Uuden Suomen tietojen mukaan yhä kesken.

Lehtinen oli Hyvinkäällä ja Riihimäellä ilmestyvälle Aamuposti-lehdelle antamassaan haastattelussa kertonut olleensa sivussa töistä jo vuoden kiusaamisen vuoksi.

–Ehdotimme Kari Kulmalan kanssa, että juttu pitäisi saada sovitteluun. Toiset rupesivat hähättelemään ja homottelemaan, mitä kaikkea siinä tuli. Se tuntui niin vastenmieliseltä, Ruoho kertoo nyt tuolloin käymistään keskusteluista.

–Teimme tiivistä yhteistyötä oman avustajani ja Lehtisen kanssa eduskuntavaalien alla. Me olimme kaikki inhottavassa välikädessä.

Kansanedustajista pahimman kiusaamisen kohteeksi joutui Ruohon mukaan Tiina Elovaara. Viime vuoden lopulla julkaistuissa haastatteluissa Elovaara arvioi nuivien perussuomalaisten, eli maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvien, hallitsevan liiaksi puolueen julkikuvaa. Jo tuolloin hän pohti epäuskoisena tulevaisuuttaan puolueessa, mikäli Halla-aho nousee puheenjohtajaksi.

Haastattelut suututtivat joitakin perussuomalaisia kansanedustajia ja se tuotiin myös julki. Elovaaran tilannetta ryhmän sisällä ei Ruohon mukaan auttanut se, että tämä sai osakseen myönteistä julkisuutta ja onnistui kansanedustajana keräämään eduskunnassa vaadittavat yli 100 allekirjoitusta omaan lakialoitteeseensa koulukiusaamista vastaan.

Ruoho hämmästelee, että Maria Tolppasen loikkauksen jälkeen väitettiin lehdessä, että syynä olisi ollut tämän toteutumattomat ministeritoiveet.

Myös Ruoho itse sai arvostelua osakseen erityisesti hallintarekisterijupakan jälkeen, missä hän äänesti hallituksen esitystä vastaan. Paitsi että ryhmässä oli kansanedustajia, jotka eivät tervehtineet häntä, on hänellekin tulvinut nimitteleviä viestejä. Useiden ihmisten samaan aikaan nimittelevää ja uhittelevaa viestittelyä poliisikansanedustaja kutsuu spam & destroy -taktiikaksi.

–Olin itsekin kirjoittanut valmiiksi viestin, että saatan lähteä ryhmästä pois, ellei siellä tapahdu tietynlaisia asioita. Mutta kun siirryin eduskuntaryhmästä miettimään niitä tilanteita, niin sinä aikana lähti tulemaan sellaista palautetta ja perhe sai järkytyksekseen osansa Halla-ahon fanaattisemmista tukijoista.

Viestejä tulvi etenkin sen jälkeen, kun Ruoho oli jättänyt perussuomalaisten eduskuntaryhmän ja kertoi Ilta-Sanomille saaneensa Suomen Sisulaisilta kutsun takaisin. Kansanedustaja Olli Immonen (ps.) kiisti Ruohon väitteen ja kertoi Facebookissa selvittäneensä asiaa laajalti yhdistyksen aktiivien kanssa.

–Minua on haukuttu muun muassa suvakkipoliisiksi ja suvakkipersuksi ja milloin miksikin. Huvittaa, kun olen karkottanut maasta varmasti enemmän rikollisia kuin he ovat jaksaneet pitää puheita maahanmuuttoa vastaan, ulkomaalaispoliisina toiminut Ruoho tuhahtaa.

–Muuta logiikkaa siitä on vaikea löytää kuin että halutaan kiusata hyvät ulos. Ei anneta tilaa tarpeeksi, vaikka puhutaan, että persuissa on ihmisiä niin oikealta kuin vasemmalta.

Yksin jäätyään Ruohon puhelimeen alkoi tulla kosiskeluja. Yksi tuli kokoomuksesta ja yhteydenotto tuli onnekkaaseen aikaan. Ruoho oli nimittäin hetkeä aiemmin ajautunut vahingossa sivuille, jolla kerrottiin kokoomuksen ajamista toimenpiteistä sisäilmaongelman korjaamiseksi. Kyse oli jäynästä, sillä oikeasti Ruoho oli hakeutunut uusi vaihtoehto -nimiselle sivustolle. Osoite ei kuitenkaan ollut uuden ryhmän käytössä, vaan se oli laitettu ohjaamaan kokoomuksen sivuille.

–Itsekin kuulun eduskunnassa sisäilmaryhmään ja tehnyt jotakin valtuustoaloitteita Espoossa asiasta. Kokoomuksella olikin heti joku 28-kohtainen toimenpideohjelma. Sitä ajatteli, että hei, tämähän on sellainen porukka, että tehdään eikä paskaa jauheta.

–Sillä oli suuri merkitys silläkin, että [puheenjohtaja] Petteri Orpon kanssa keskustelin. Koska itselleni kokoomus ei tullut ensimmäisenä mieleenkään, että sinne menen! Se oli äkkiseltään ajateltuna vähän kaukana minusta poliittisesti, enkä ollut siinä vaiheessa lukenut mitään puolueohjelmaakaan, Ruoho toteaa.

Kokoomus on Ruoholle erikoinen vaihtoehto siinäkin mielessä, että hänen lähisuvussaan on keskustalaisia kuntavaikuttajia. Hänen oma veljensä on Hirvensalmen kunnanhallituksen keskustalainen puheenjohtaja Heikki Liukkonen. Heidän serkkunsa Jari Liukkonen on niin ikään Pertunmaan kunnanhallituksen keskustalainen puheenjohtaja.

–Mietin siinä sitten, miten uusi puolue ottaa vastaan, niin tuota… päinvastoin se oli positiivinen yllätys. Sieltä on vahvaa tukea tullut, niin vahvaa, että se on ollut tässä kaikessa karmeudessa se hyvä puoli, Ruoho sanoo.