Juha Sipilältä toivotaan apua liittokierrokselle: ”Kyllähän se sen tajuaa”

Sekä työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto että STTK:n pääekonomisti Ralf Sund pohtivat tuoreissa Vieraskynä-kirjoituksissaan Kalevassa Suomen talouden tilaa ja hallituksen onnistumisia. Molemmat suuntaavat katseensa myös jo syksyn liittokohtaisiin neuvotteluihin.

–Kun talous heräilee, ulosmittaamisen riski kasvaa. Vielä pitäisi malttaa, Ralf Sund varoittaa omassa kirjoituksessaan.

Hän korostaa työmarkkinaratkaisun tärkeyttä nykyisessä tilanteessa, jossa talous on vihdoin saatu kasvuun.

–On selvää, että nollalinja ei jatku ensi vuonna, eikä sen pidäkään. Korotusten taso tulisi mitoittaa niin, että työllisyys paranisi ja sen myötä yhteiskunnallisista ongelmista suurin eli työttömyys lievenisi.

Sund uskoo, että palkankorotustaso, joka täyttää kaikkien vaatimukset, on löydettävissä. Vaatimuksena on hänen mukaansa, että ostovoima, kilpailukyky ja työllisyys kohenevat.

–Yhtälön ratkaisua helpottaisi kovasti, jos hallitus tajuaisi avittaa sopimusneuvotteluja tuloveroratkaisulla. Ja kyllähän se sen tajuaa, hän toteaa.

Risto Murto puolestaan muistuttaa omassa kirjoituksessaan, että kiky-neuvottelut käytiin ympäristössä, jossa Suomessa oli takana historiallisen huono kasvujakso ja yhteiskunnassa oli laaja yhteisymmärrys kilpailukyvyn parantamisen välttämättömyydestä, mutta seuraavat neuvottelut käydään hyvin toisenlaisessa kasvuympäristössä.

–Periaatteessa hallituksen rooli liittokohtaisissa neuvotteluissa on pieni, vaikka pyyntöjä mukaan tulosta tullaan esittämään. Tässäkin tapauksessa hallitus tarvitsee vähintäänkin hipauksen onnea loppukauttansa ajatellen, hän kommentoi.

Murto arvioi Juha Sipilän hallituksen olleen jo onnekas talousasioissa.

–Maailmankaupan virkistyminen on nyt auttanut Suomea. Talouskasvun viimeaikainen kiihtyminen on osunut lähes täydellisesti maailmankaupan kasvun kiihtymiseen. Hyviä uutisia on kantautunut kahdelta meille tärkeältä alueelta: Euroopasta ja Kiinasta. Talouspolitiikan viritys euroalueella on ollut lähes täydellisesti Suomenkin kasvua tukevaa.

Ralf Sundin mukaan on mahdotonta on vastata kysymykseen, onko hyvä kehitys hallituksen ansiota vai tapahtunut hallituksesta huolimatta.

–Parhaiten kohdilleen taitaa osua savolainen kommentti: sekä että, hän toteaa.

Tilastokeskuksen aikaisemmin tässä kuussa julkistamien tietojen mukaan Suomen bkt kasvoi toukokuussa 2,5 prosenttia viime vuoden toukokuusta. Huhtikuussa bkt kasvoi 3,3 prosenttia.

Sekä Sund että Murto varoittavat myös poliittisista riskeistä. Molemmat mainitsevat Brexitin ja Donald Trumpin. Sund muistuttaa, että riskejä löytyy myös kotimaasta.

–Ulkomaailman lähes kaoottinen tilanne on jättänyt varjoon kotimaan poliittiset riskit. Hallituksen toimintakyky heikkenee, koska yksi kolmesta hallituspuolueesta on poliittisesti neliraajahalvaantunut. Hallituksen sisäinen tasapaino on järkkynyt.