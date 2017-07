Karu havainto Helsingin yliajosta: ”Suomen kansantauti”

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) arvioi, että humalassa tehtyjen tekojen rangaistusasteikko saattaa olla Suomessa liian lievä. Hän viittaa Helsingissä perjantaina sattuneeseen yliajoon, jossa kuoli yksi ja loukkaantui viisi ihmistä.

–Helsingin eilisen yliajon jälkeen on pakko sanoa, että Suomen kansantauti on viina ja viinapäissään tehtyihin tekoihin suhtautuminen. Ilmeisesti viinapäissään tehtyjen tekojen rangaistusasteikko on liian lievä, jotta se toimisi minkäänlaisena hidastimena kansantaudissa tehtyjä tekoja estämään, Sarvamaa kommentoi Facebookissa.

Helsingin poliisi kertoi lauantaina, että 51-vuotias mies oli lähtenyt hieman kello 18 jälkeen liikkeelle autollaan Senaatintorilta ja ajanut Aleksanterinkadulle Mannerheimintien suuntaan. Ennen Mannerheimintietä hänon kiihdyttänyt niin, että ihmiset joutuivat väistämään autoa, joka kääntyi Mannerheimintielle etelän suuntaan. Sen jälkeen hän kääntyi Lönnrotinkadulle, jossa ajoi kovalla nopeudella suojatiellä katua vihreillä valoilla ylittäneiden ihmisten päälle. Kuljettaja jatkoi Lönnrotinkatua, kääntyi Annankadulle, pysäköi autonsa ja meni läheiseen ravintolaan, josta poliisi otti hänet kiinni.

–Jos silminnäkijätiedot siitä, että tekijä oli ajanut 2 tunnin ajan huomattavaa ylinopeutta ympäri Helsinkiä kenenkään pysäyttämättä pitävät paikkansa, on todettava, että Suomessa on kutistettu liikaa poliisivoimia. Olen pahoillani kaikkien onnettomuuteen osalliseksi joutuneiden puolesta. Siellä olisi voinut olla meistä kuka hyvänsä, Sarvamaa toteaa.

Tapausta kommentoi Facebookissa myös stand up -koomikko IIkka Kivi, jonka mukaan suomalaisilla on sokeapiste ”kotimaisen känniväkivallan” suhteen.

–Jos kyse olisi islamistisesta terrori-iskusta, tietyt poliitikot vaahtoaisivat nuppi punaisena, miten monikulttuurisuus on tehnyt Suomesta turvattoman paikan elää ja miten muslimit pitää saada pois Suomesta. Media analysoisi tapahtumaa uudelleen ja uudelleen, käytäisiin läpi taustoja ja haastateltaisiin asiantuntijoita. Sosiaalisessa mediassa olisi täysi härdelli päällä. Mutta kun tekijänä olikin kännissä oleva suomalainen mies, asia ei juuri kiinnosta. Poliitikot ovat pysyneet hiljaa, mediassa Jari-Matti Latvalan menestys Jyväskylän MM-rallissa menee tästä aiheesta ohi eikä sosiaalisessa mediassa ole näkynyt minkäänlaista pöhinää, hän kirjoittaa.

–Väkijoukkoon ajava auto on vastaan taisteltava uhka vain silloin, kun kuljettajalla on uskonnollis-poliittinen motiivi. Muiden ongelmien - kuten päihde- tai mielenterveysongelmien - takia aiheutuneet ihmishenkien menetykset eivät ole tämän porukan mielestä merkittäviä, koska niiden kautta ei pääse syyttelemään ja demonisoimaan ulkomaalaisia. Samaten ikävän selvää on se, että kotimaisen känniväkivallan suhteen suomalaisilla on ilmiselvä sokea piste. Se, että ihminen ajaa päissään toisten päälle, on meille normaalia ja ymmärrettävissä oleva asia, juttu, jolle voi kohauttaa olkiaan, Kivi jatkaa.

Poliisin mukaan tapahtumia mukaan tappona, viitenä tapon yrityksenä, rattijuopumuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Mies on pidätetty ja hänen vangitsemisasiansa on esillä alkuviikosta.

