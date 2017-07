Kova ryöpytys hallituksen turvapaikkapolitiikalle: ”Johtanut verovarojen väärinkäyttöön”

RKP:n puheenjohtaja, entinen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson arvostelee Juha Sipilän (kesk.) hallitusta turvapaikka-asioista suorin sanoin. Henrikssonin mukaan istuvan hallituksen tekemät muutokset turvapaikanhakuprosessiin ovat olleet kaikilta osin haitallisia.

Helsingin Sanomat uutisoi lauantaina, että osa yksityisistä lakimiehistä rahastaa valtiota ja huijaa turvapaikanhakijoita. Monen lehden haastatteleman asiantuntijan mielestä hallituksen viime syksynä voimaan tullut oikeusapu-uudistus on kärjistänyt ongelmia.

Henriksson nostaa esiin esimerkiksi sen, että viime vuoden elokuussa hallitus lyhensi turvapaikka-asioiden valitusaikaa ja rajoitti avustajien käyttöä ensimmäisessä haastattelussa. Lisäksi Henriksson muistuttaa, että hallitus rajoitti oikeuden toimia avustajana oikeusaputoimistoille ja niiden palkkaamille lakitoimistoille tai asianajajille.

–Nämä muutokset heikentävät turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Oli suuri virhe kieltää esimerkiksi Pakolaisneuvontaa ja muita pakolaiskysymyksiin erikoistuneita avustamasta turvapaikanhakijoita ensimmäisessä haastattelussa, Henriksson sanoo.

–Nyt hallituksen uudistus on käytännössä johtanut verovarojen väärinkäyttöön, kun rahaa laitetaan sellaisten juristien taskuihin, jotka hyötyvät ihmiset hädästä ilman, että ovat aidosti kiinnostuneita tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. Lopulta nykyinen järjestelmä heikentää oikeusvaltiomme uskottavuutta, hän jatkaa.

Henriksson sanoo, että hallinto-oikeus muuttaa tällä hetkellä noin kolmasosan Migrin turvapaikkapäätöksistä.

–Samalla tuomioistuimet hukkuvat turvapaikkahakemuksiin liittyviin valituksiin. Lakimiesliitto on jo tarttunut nopeita voittoja ilman turvapaikanhakijoiden asiaan perehtymistä hakevien asianajajien ongelmaan, hän kommentoi.

Henrikssonin mukaan pohjimmainen ongelma on kuitenkin hallituksen vuosi sitten tekemissä muutoksissa.

–Oikeusministeri Häkkäsen ja hallituksen on nyt ryhdyttävä toimeen ja korjattava virheensä. Jälkikäteen on selvää, että muutokset olivat ajattelemattomia ja johtivat juuri siihen, mistä minä ja RKP elokuussa 2016 varoitimme. Silloin prosessia haluttiin nopeuttaa muutoksilla, mutta alkaa olla yhä ilmeisempää, että tarkoitus oli saada ihmiset nopeammin ulos maasta. Hallituksella on nyt vastuu korjata ongelmat ja vetää takaisin tekemänsä haitalliset päätökset.

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen puolestaan on täsmälleen toista mieltä. Hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan, että Suomen maahanmuuttopolitiikka on ollut ”hämmästyttävän löperöä”.

–Vain neljään Euroopan unionin jäsenmaahan on parin viime vuoden aikana tullut suhteellisesti enemmän turvapaikanhakijoita kuin Suomeen. Silti Suomi on ottanut lähes ainoana jäsenmaana vastaan sisäisinä siirtoina EU:ssa päätetyn määrän turvapaikanhakijoita.Kaiken huippu on, että Suomessa kilpaillaan nyt siitä, kuka haluaa korottaa eniten maamme pakolaiskiintiötä. Kuitenkin vain noin puolet EU-maista ottaa vastaan kiintiöpakolaisia, ja Suomen nykyinen kiintiö on suhteellisesti laskien yksi suurimmista. Alentamalla omaa kiintiötämme voimme painostaa muita maita kantamaan enemmän omaa vastuutaan, Väyrynen sanoo.

Hän pitää Ranskan presidentin Emmanuel Macronin viikolla tekemää avausta oikean suuntaisena. Ranska aikovan perustaa omia hotspot-käsittelykeskuksia Libyaan vielä tämän kesän aikana. Keskusten tarkoituksena on Macronin mukaan selvittää, onko Välimeren yli pyrkivillä pakolaisilla mahdollisuus saada turvapaikka, ennen kuin he ”ottavat hulluja riskejä” päästäkseen Eurooppaan.

