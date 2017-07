Jussi Halla-aho kehuu Emmanuel Macronin pakolaisehdotusta: ”Ensimmäisenä askeleena erinomainen ratkaisu”

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho tukee Ranskan presidentin tuoretta ehdotusta perustaa Libyaan turvapaikanhakijoiden käsittelykeskuksia.

–Se kuulostaa hyvältä. Tärkein keskeinen reitti menee tällä hetkellä keskisellä Välimerellä Italian ja Libyan välillä. Siellä ratkaisua pitää hakea, Halla-aho sanoo Uudelle Suomelle.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron esitti viime viikon lopulla, että Ranska perustaisi omia hotspot-käsittelykeskuksia Libyaan. Keskusten tarkoitus olisi selvittää jo ennen lähtöä Välimeren ylitykselle, onko Eurooppaan pyrkivillä turvapaikanhakijoilla mahdollisuutta saada turvapaikka. Macronin mukaan Välimerellä otetaan ”hulluja riskejä”.

– Sillä tuhottaisiin myös salakuljettajien bisnesmahdollisuudet ja poistettaisiin myös se houkutustekijä, joka saa ihmiset vaeltamaan Saharan eteläpuolisesta Afrikasta Välimeren rannikolle, Halla-aho toteaa.

– Kannatan tätä lämpimästi. Mutta edelleen jää ratkaistavaksi se, mikä on suuri strategia meidän turvapaikkapolitiikassamme, hän pohtii.

Tällä perussuomalaisten puheenjohtaja viittaa muun muassa siihen, että toistaiseksi on epäselvää, millä perusteilla Ranska turvapaikkapäätöksensä tekisi ja se, liitettäisiinkö malliin myös eurooppalaista taakanjakoa. Tässä Halla-aho näkee yhdeksi vaihtoehdoksi kiintiöpakolaisjärjestelmän mallin.

–Se olisi tietenkin yksi mahdollisuus, että heihin suhtauduttaisiin samalla tavalla kuin pakolaisleireillä oleviin ihmisiin, joiden turvapaikkatarve on jo UNHCR:n [YK:n pakolaisjärjestö] toimesta todettu. Sikäli se voisi olla ihan toimiva ratkaisu, pohtii Halla-aho.

Halla-aho huomauttaa, että perussuomalaiset ei ylipäätään näe siirtolaisuutta ja ihmisten sijoittamista Eurooppaan ratkaisuna pakolaiskriisiin, vaan pitää sitä huonona asiana Suomelle ja Euroopalle.

–Mutta ensimmäisenä askeleena turvapaikkakäsittelyn siirtäminen pois Euroopasta olisi erinomainen ratkaisu.

Lue lisää: Macron: ”Välimerellä otetaan hulluja riskejä” – Ranska perustaa käsittelykeskuksia Libyaan

Toistaiseksi Macron on puhunut Libyaan perustettavista hotspoteista nimenomaan Ranskan omana hankkeena, eikä esimerkiksi yhteiseurooppalaisena EU-hankkeena. Halla-aho näkee, että EU joutuu tavalla tai toisella ottamaan kantaa myös Macronin ehdotukseen ja se voi jopa vaikuttaa myös EU:n linjaan.

–Koko turvapaikkapolitiikan uudistaminen vuodesta 2015 lähtien on mennyt tavallaan niin, että siinä on jäsenmaat ryhtyneet soveltamaan ja lainsäädäntö sekä linjaukset ovat sitten tulleet perästä. Näin varmaan tapahtuu käytännössä tässäkin tapauksessa, aprikoi Halla-aho.

Ehdotuksen hyväksyminen taas on kokonaan toinen asia ja noussee myös poliittiseksi kädenväännöksi. Itsekin europarlamentaarikkona toimiva Halla-aho arvioi, että EU:n jäsenmaiden hallituksissa ehdotus saa enemmän kannatusta kuin parlamentissa.

–Komissio myös pystynee tunnistamaan tosiasiat, eli että nykyiset mekanismit eivät toimi. Sen sijaan Euroopan parlamentti varmasti ei tule lämpenemään tälle ajatukselle, kun tietää, millainen aate siellä nauttii hegemoniaa turvapaikka-asioiden osalta, Halla-aho sanoo.

–Uskon, että parlamentissa konservatiiviryhmä (Suomen kokoomuslaisten ryhmä) EPP on saatavissa tämän taakse, mutta sitten on koko vasemmisto ja perinteisen vasemmiston ulkopuolisia ryhmiä, jotka eivät välttämättä pidä tästä ajatuksesta.

Entä liberaaliryhmä Alde, johon keskusta ja RKP kuuluvat?

–Paavo Väyrynen (kesk.) on kannattanut myös näitä samanlaisia käsittelykeskuksia EU-alueen ulkopuolella, mutta Alden puheenjohtaja Guy Verhofstadt on todennut, että Alde on niin liberaali, että se pystyy suvaitsemaan jopa Suomen keskustaa, Halla-aho heittää.

Lue myös:

Simon Elo iski tiukan ehdon pakolaiskiintiön nostamiselle: ”Sitä ennen on turha keskustellakaan”

Päivi Räsänen huolissaan turvapaikkapäätöksistä: ”Pelkään että ihmisiä lähetetään hengenvaaraan”

Nuorkeskustalta kova vaatimus: Pakolaiskiintiö 10 000:een nykyisen 750:n sijaan

Ministeri selvensi radiossa: 2 syytä miksi Suomeen pitäisi ottaa 300 pakolaista lisää

Sauli Niinistö turvapaikanhakijoista: ”Siihen vastaanottokykymme ei riitä pitkän päälle”

Timo Soinin synkkä ennustus jos Afrikka jää yksin: ”Valtava katastrofi käsissä 10–20 vuodessa”

Jussi Halla-aho ja Leena Meri: Suomen tulee lopettaa välittömästi sisäiset siirrot Italiasta ja Kreikasta