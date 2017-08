10 murtoa Oulussa – Mies vangittu, poliisilla pyyntö asukkaille

Oulun poliisi kehottaa ihmisiä ilmoittamaan, mikäli naapureiden pihoilla on epäilyttävää toimintaa. Taustalla on Oulussa tehty kymmenen asuntomurron sarja, joka tehtiin kesä–heinäkuun aikana. Oikeus on vanginnut asuntomurrot tunnustaneen 21-vuotiaan nuoren miehen todennäköisin syin epäiltynä teosta, mutta toistaiseksi poliisille on epäselvää, oliko miehellä rikoskumppani.

Välivainion, Mäntylän, Nokelan, Peltolan, Värtön, Koskelan sekä Rajakylän alueella tehdyissä murroista varastettiin kaikkiaan kymmenien tuhansien eurojen arvosta omaisuutta, joka on yhä kateissa.

Asuntoihin oli tunkeuduttu avonaisten tuuletusikkunoiden ja ovien kautta sekä ikkunoita rikkomalla. Yhdessä tapauksessa epäilty on todennäköisesti löytänyt vara-avaimen.

Oulun poliisilaitos kertoo, että nyt vangitulla 21-vuotiaalla miehellä on huume- ja omaisuusrikostaustaa.