Sisäilmaongelmat: Tämän takia ”halpa pikafiksaus” houkuttaa Helsinkiä – valtuutettu paljastaa

Huonot taloushallinnon käytännöt estävät koulujen sisäilmaongelmiin tarttumisen järkevällä tavalla, paljastaa kaupunginvaltuutettu, vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Kaisa Hernberg.

Hernberg katsoo Puheenvuoron blogissaan , että sisäilmaremontteihin kätketty kustannuspommi vaivaa ”suunnilleen kaikkia Suomen kuntia”, eikä ongelma ole yksinkertainen. Vikaa löytyy Hernbergin mukaan niin huonosti hoidetuista urakoinneista, suunnitteluvirheistä, rakennustavoista ynnä -materiaaleista kuin huoltokäytännöistäkin.

Tikunnokkaan Helsingin kaupunginvaltuutettu nostaa kuitenkin esiin budjetointiin ja talouden hallintaan liittyvät käytännöt. Ensimmäiseksi hän nostaa esiin Helsinginkin käyttöönottaman investointikaton. Se säätää euromääräisen enimmäisrajan kaupungin vuosittain tekemille investoinneille. Hernbergin mukaan se kuitenkin ohjaa tekemään ”laastarilappukorjauksia”, vaikka pitkällä aikavälillä jopa purkaminen ja uudelleenrakentaminen voisi olla edullisempi vaihtoehto.

–Investointikatossa on hyviäkin puolia – se auttaa varmistamaan, ettei kaupungin rahaa virtaa suhteettoman paljon yksittäisiin hankkeisiin. Sisäilmapommin purkamisessa kuitenkin tarvitaan pitkäjännitteisempää budjetointimallia, Hernberg kirjoittaa.

Toinen omaan jalkaan ampuva käytäntö on Hernbergin mukaan kustannusperusteinen hinnoittelu. Kun Helsingin koulut ovat kustannusteknisesti vuokralla kaupunkiympäristötoimialan hallinnoimissa kiinteistöissä, nostavat niihin tehdyt kalliit remontit myös kustannusperustaisia vuokria.

–Näin on päädytty tilanteeseen, jossa kiinteistövastaavalla on houkutus tehdä mahdollisimman pikainen ja halpa fiksaus, ja koulun rehtorilla on houkutus suostua siihen, Hernberg toteaa.

Myös Osmo Soininvaara (vihr.) kritisoi äskettäin kustannusperustaista hinnoittelua ”ääliömäiseksi”. Soininvaara huomautti, että talonvaltaajien asuttama Villingin saaren mökki oli ollut tyhjillään kahdeksan vuotta sen jälkeen, kun kaupunki nosti kustannusperustaisesti mökin vuokran 900 euroon kuukaudessa. Vuokralla tuolloin olleille partiolaisille se oli liikaa.

–Kustannusperusteinen hinnoittelu puolestaan on osoittautunut lähinnä hyväksi keinoksi varmistaa, ettei kalliilla rahalla rakennetuille tai remontoiduille kohteille löydy käyttäjiä, Hernberg lyttää.

–Esimerkiksi keskustan alle louhittu huoltotunneli on vajaakäytöllä, koska keskustan liikkeet eivät halua maksaa korkeita liittymiskustannuksia. Ja niinpä keskustan jalkakäytävät ja pyörätiet ovat täynnä jakeluautoja.