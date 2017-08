Ex-poliisiylijohtaja vastaa tutkijoille tiedustelulaista: ”Varmuudella estetty terroritekoja – miksi ei kiireellinen?”

Entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero hämmästelee Puheenvuoron blogissaan, miksi uusia tiedustelulakeja ei saisi säätää kiireellisessä järjestyksessä. Hän kannattaa lakien säätämistä.

–Tosiasia kuitenkin on, että Suomi on tällaisen lain suhteen pahasti jälkijunassa ja varmuudella muissa maissa tämänkaltaisen lain pohjalta on ennalta estetty lukuisia terroritekoja, Paatero kirjoittaa.

Lait vaativat muutoksia perustuslakiin. Normaalisti perustuslain muuttamiseen tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö eduskunnassa, jonka jälkeen muutos jää lepäämään ja astuu voimaan vain, jos eduskunta seuraavien vaalien jälkeen muutoksen hyväksyy. Hallitus on ehdottanut, että tiedustelulait voitaisiin julistaa kiireellisiksi, jolloin muutos astuisi voimaan heti.

Kiireelliseksi julistamiseen tosin vaaditaan viiden kuudesosan enemmistö eduskunnassa, jonka jälkeen kahden kolmasosan on vielä hyväksyttävä perustuslain muutos. Yle uutiset kertoi maanantaina, että valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen ja viestinnän yksityisyyteen perehtynyt Turun yliopiston tohtorikoulutettava suhtautuvat penseästi kiireelliseksi julistamiseen. He katsovat, ettei toistaiseksi ole esitetty sellaista perustelua, jonka vuoksi ehdotus tulisi julistaa kiireelliseksi.

Paatero hämmästelee kritiikkiä ja kysyy, miksi lakeja ei saisi kiireellisinä säätää huomauttaen, että ”päätösvalta on vain ja ainoastaan eduskunnalla”. Päätöksen poikkeuksellisuuden takaa Paateron mukaan se, että eduskunnassa vaaditaan viiden kuudesosan enemmistön.

–Eiköhän tämä ole eduskunnan aliarvioimista ja joidenkin henkilöiden oman arvion ylikorostamista, Paatero kuittaa.

Paateron mukaan lakien hyväksymistä tarvitaan siksi, että suomalaisviranomaiset voisivat osallistua tasaveroisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja heillä olisi siihen nykyistä paremmat mahdollisuudet.

–En halua olla pahan ilman lintu mutta, kun olen sen useissa yhteyksissä todennut, on vain ajan kysymys koska Suomessa tapahtuu seuraava massamurha joka voi olla myös terroriteko. Minusta on varsin kohtuullista, että viranomaisille annetaan edes mahdollisuus parantaa niiden ennalta estämistä ja saattaa Suomi muiden maiden tasolle tässä asiassa, kirjoittaa Paatero.