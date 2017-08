Juha Sipilälle varoitus radiossa: ”Petos puhua jakovarasta – nyt tehtävä muutama rankka säästöpäätös”

Juha Sipilän (kesk.) hallituksella ei ole nyt lainkaan ”jakovaraa” eli mahdollisuutta kasvattaa valtion budjettia uusilla menoerillä. Näin katsoo työ- ja elinkeinoministeriön entinen valtiosihteeri Erkki Virtanen Ylen Ykkösaamussa.

Hallitus käy budjettiriiheksi kutsutut neuvottelut ensi vuoden talousarvioesityksestä elokuun lopulla. Kansanedustajien ja ministerienkin ehdotuksia autoveron keventämisestä, polkupyöräilyn työmatkavähennyksestä, takuueläkkeen korottamisesta ja sähköautojen latauspisteistä Virtanen kuittaa vaalipuheiksi. Hän muistuttaa, että valtio velkaantuu yhä.

–Ne lähinnä kertovat siitä, että vaalit alkavat olla lähellä. Kun kymmenen prosenttia valtion budjetista rahoitetaan uudella velalla, niin se kertoo, ettei meillä ole mitään jakovaraa moneen vuoteen. On minusta petosta puhua jakovarasta, kun velkaa otetaan, Virtanen sanoo.

–Ja pitää aina muistaa, ettemme ota velkaa ulkomailta, me otamme velkaa lapsiltamme. Jokainen jakovaravelkamme on lastemme taakkana aikanaan, hän jatkaa.

Virtanen korostaa, että juuri nyt olisi oikea tehdä rakenteellisia leikkauksia ja uudistaa korkeakoulujärjestelmää sekä keventää työmarkkinoiden jäykkyyksiä.

–Tähän asti on sanottu, että ei voida leikata, kun talouskasvu on heikkoa. Nyt kun se on parempaa, olisi aika panna asiat kuntoon. Nyt pitäisi aidosti tehdä muutama rankka säästöpäätös eikä suinkaan puhua jakovarasta ja ruveta miettimään uusia menoja, Virtanen toteaa.

Jakovarasta entisellä kansliapäälliköllä on itselläänkin terminä huonoja muistoja. Vuonna 2015 eläkkeelle jäänyt Virtanen muistaa, kuinka vuonna 2007 poliitikot alkoivat yllättäen puhua jakovarasta, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet kuinka puhuivat Matti Vanhasen (kesk.) hallitukselle, että valtio oli velkaantumassa.

–Se kääntyi siinä matkan varrella se velkaluku jakovaraksi. Se oli käsittämätön semanttinen kuperkeikka, Virtanen hämmästelee vieläkin.

–Siitä seurasi kymmenen vuoden korpivaellus. Suomen talous ei ole kymmeneen vuoteen käytännössä kasvanut ollenkaan, ja me olemme jääneet jälkeen kaikista vertailumaista oikein rankasti, hän jatkaa.

Virtanen arvioi Ylellä, että jos samanlainen ”semanttinen kuperkeikka” tehtäisiin uudelleen, palaisi Suomen talous lyhyen kasvupyrähdyksen jälkeen ”sille korpivaellukselle ja näivettymisen tielle”.

LUE MYÖS: ”Olen ilmeisesti tämän maan talouden tuhonnut – en kadu tippaakaan”