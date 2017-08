Kansanedustajien jopa 1809,15 €/kk verovapaa etu uusiksi? – Hallitus vastasi Lohelan kutsuun

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien johto on valmis keskustelemaan eduskunnan puhemies Maria Lohelan (uv.) ehdotuksesta uudistaa kansanedustajien verottomana könttäsummana maksettavaa kulukorvausta.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen, uuden vaihtoehdon ryhmyri Simon Elo sekä kokoomuksen ryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Jukka Kopra korostavat Uudelle Suomelle, että lopullisen päätöksen tekee erikseen nimitetty palkkiotoimikunta kuten muistakin kansanedustajien palkkioista.

Puhemies Lohela kertoi heinäkuussa Iltalehden haastattelussa , että veroton kulukorvaus on mietityttänyt häntä enemmän kuin kansalaisia puhuttava eduskunnasta jättäytyneille tai ulos jääneille entisille kansanedustajille maksettava sopeutumiseläke.

Kansanedustajille maksetaan 6 407 euron peruspalkkion ja muiden mahdollisten lisien lisäksi verotonta kulukorvausta joka kuukauden 15. päivä. Kulukorvauksen summa vaihtelee. Helsingin tai Uudenmaan vaalipiiristä tuleville kansanedustajille maksetaan 986,81 euron korvausta. Kauempaa tuleville maksetaan joko 1 315,75 euroa tai 1 809,15 euroa, jos tällä on kakkosasunto pääkaupunkiseudulla.

Tasavallan presidenttiä valtion protokollajärjestyksessä seuraava puhemies Lohela arvioi, ettei verovapaa korvaus enää vastaa tätä päivää. Hän haluaa keskustella eduskuntaryhmien kanssa syksyllä, voisiko korvauksen muuttaa osaksi kansanedustajan palkkiota ja näin veronalaiseksi.

Uuden vaihtoehdon Elo kertoo, että Lohela edustaa tässä myös koko ryhmän kantaa.

–Puhemies, kansanedustajamme Lohela puhuu ryhmän suulla tässä asiassa. Kyllä hän ryhmän tuen tälle ajatukselleen saa. Mutta muilta eduskuntaryhmiltä täytyy tietysti kysyä, miten he asian näkevät, Elo sanoo.

Keskustasta ja kokoomuksesta vastataan, että keskustelua voidaan käydä. Kaikkonen ja Kopra varovat ottamasta asiaan tiukkaa kantaa, sillä Lohelan avaus on tullut heille yllätyksenä. Palkkioasiat käsittelee tavallisesti muista kuin poliitikoista koostuva palkkiotoimikunta. Kaikkonen ei halua kertoa edes omaa kantaansa ennen kuin on keskustellut asiasta muiden keskustalaisten kanssa.

–Minusta on parempi, että kansanedustajat eivät omista palkkioistaan itse päätä. Mutta jos puhemies haluaa tästä keskustella, niin toki meiltä sitten keskusteluvalmius löytyy, Kaikkonen toteaa.

Kokoomuksen Kopra taas katsoo, että kansanedustajien nykyinen korvaustaso on kohtuullinen, eikä sitä tarvitse leikata tai korottaa.

–Meillähän Suomessa on ollut tapana, että työstä maksetaan palkkaa ja työssä aiheutuneet kulut korvataan. Sehän on joka firmalla näin. Mutta kansanedustajien kulut ovat niin moninaiset, niin jos aina mentäisiin kuittien kanssa taloustoimistoon ja sanottaisiin, että tässä on kuluja, niin se voisi mennä aika hankalaksi. Toisaalta kyllähän se isoissa firmoissakin saadaan hoidettua, niin miksei sitten eduskunnassa? Kyllähän tästä hyvän keskustelun saa, Kopra pohtii.

Kuluja taas kertyy Kopran mukaan kansanedustajan työssä ”aika pirullisesti”. Ensimmäisenä hän mainitsee auton. Eduskunta korvaa kotipaikan ja eduskunnan välillä tapahtuvat työmatkat, mutta ei huomioi kilometrejä, joita kertyy, kun kansanedustajat käyvät työnsä puolesta puhetilaisuusissa tai tapaavat äänestäjiä eri tapahtumissa ympäri maata ja vaalipiiriään. Näitä ajoja Kopra sanoo kertyvän hänelle 50 000 kilometriä vuodessa.

–Tässä ikään kuin on itse itsensä yrittäjä ja markkinoija: pitää olla lehtimainoksia kahvitilaisuuksista silloin tällöin, pitää kiertää maakunnassa paljon ja pitää olla pukuja joka lähtöön, Kopra sanoo viitaten perustuslakiinkin kirjatusta vaatimuksesta, että ”kansanedustajien tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti”.

–Ja jos Eduskuntataloon tulee vierailulle vaikkapa bussilastillinen ihmisiä vierailemaan, niin kyllä se kansanedustaja itse on se, joka maksaa tarjoilut. Ei ole mitään eduskunnan piikkiä. Siihen kuluu äkkiä 500 euroa, jos bussilastilliselle tarjoaa kahvit ja viinerit, Kopra toteaa.

–Mutta jos keksitään joku muu tapa korvata kansanedustajien kulut ja työ, niin mikäs siinä, hän lisää.

Kaikki kolme kansanedustajaa korostavat, että lopullinen päätös asiassa kuuluu eduskunnan palkkiotoimikunnalla. Kuitenkin Elo toteaa, että eduskunta voi oman tahtonsa asiassa esittää ja huomauttaa, että ”selkeä viesti” saatetaan huomioida myös palkkiotoimikunnassa.

PÄIVITYS: Ylin kulukorvaustaso on 1 809,15 euroa eikä 1 809,50 euroa, kuten jutussa virheellisesti todettiin.

