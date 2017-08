Jo neljä tuhkarokkotapausta havaittu Pirkanmaalla – ”Epidemia hyvin epätodennäköinen”

Kaikkiaan neljällä pirkanmaalaisella aikuisella on havaittu tuhkarokko, kertovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Sairastumisista kolme varmistui tänään torstaina. Kolmikko kuuluu samaan Italiassa käyneeseen matkaseurueeseen Pirkanmaalla eilen varmistetun tuhkarokkotapauksen kanssa. Kaikki kolme ovat sairastuneet tuhkarokkoon Italian matkan jälkeen.

– Sairastuneet on rokotettu lapsuudessa tuhkarokkoa vastaan, mikä on varmistettu myös THL:n tekemissä vasta-ainetutkimuksissa. Heillä on ollut lieviä ihottuma- ja kuumeoireita, mikä sopii aiemmin rokotetun taudinkuvaan, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

– On todennäköistä, että kaikki neljä ovat saaneet tartunnan samasta lähteestä Italiassa. Voimakas altistuminen on mahdollisesti tapahtunut junamatkan yhteydessä. Seurue on matkaillut useissa turistikohteissa Italiassa.

Tuhkarokko tarttuu poikkeuksellisen helposti ja voi aiheuttaa epidemioita. Sairaanhoitopiirin mukaan on kuitenkin ”hyvin epätodennäköistä, että rokotetun henkilön tuhkarokko aiheuttaa jatkotartuntoja tai epidemiaa Suomessa”.

– Pirkanmaan sairaanhoitopiiri seuraa tilannetta tarkoin. Kaikki matkaseurueen jäsenet on kartoitettu oireiden, altistuksen ja rokotushistorian osalta.

THL:n mukaan rokotettu henkilö voi poikkeuksellisesti sairastua tuhkarokkoon etenkin tilanteissa, joissa altistus on merkittävä ja pitkäkestoinen. Tällaisia ovat esimerkiksi sairastuneen henkilön hoitaminen tai samassa kulkuneuvossa matkustaminen. Rokotetun henkilön taudinkuva on selvästi lievempi, eikä vakavia jälkitauteja ole raportoitu.

Useassa Euroopan maassa on parhaillaan käynnissä tuhkarokkoepidemia. Italiassa on raportoitu vuoden 2017 aikana yli 3800 tuhkarokkotapausta. THL muistuttaa rokotussuojan tarkistamisesta ennen Italiaan matkustamista. Kaksi MPR-rokoteannosta antaa hyvän suojan tautia vastaan.

– Rokotussuoja kannattaa tarkistaa ennen matkustamista maahan, jossa tuhkarokkoa esiintyy. THL suosittelee välttämään matkustamista epidemia-alueelle, mikäli oma rokotussuoja ei ole kunnossa tai lapsi on rokottamaton, THL toteaa.