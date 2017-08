Kokoomuslainen: Kaikki yritystuet leikkuriin – hallituksen lopetettava vätystely

Jakovara. Siinä on sana, joka aiheuttaa maanantaina työhuoneelleen palanneelle Juhana Vartiaiselle (kok.) pienen kuvotuksen tunteen. Kansanedustaja itse toivoo, että hallitus tarttuisi yritysverotukiin kuten se puoliväliriihessä lupasi, ja leikkaisi niitä rajusti.

Jakovara tarkoittaa, että valtio voisi kasvattaa budjettiaan ja menojaan. Julkisuuteen se on noussut samalla kun Juha Sipilän (kesk.) hallituksen budjettineuvottelut eli budjettiriihi lähenee.

–Tämä on ihan älytöntä ryhtyä puhumaan jakovarasta. Kuvottaa koko sana. Että meillä tulee joku suhdannenousu kohti normaalitilaa, niin eihän se poista kestävyysvajetta minnekään. En tiedä, onko joku oikeasti puhunut jakovarasta vai onko se mediassa keksitty.

Vartiainen on siinä oikeassa, että termiä kuulee useimmin käytettävän siinä yhteydessä, että jakovaraa nimenomaisesti ei ole. Toinen puoli keskustelua on kuitenkin erilaiset yksittäiset vaatimukset uusista menoeristä tai vanhojen kasvattamisesta. Vaatimuksia on osaltaan ruokkinut kansantalouden kasvu.

Julkisuuteen on tullut erilaisia vaatimuksia niin takuueläkkeen korotuksesta ja julkisten alojen työntekijöiden määräaikaisen lomarahaleikkauksen perumisesta aina työmatkapyöräilyn verovähennykseen ja sähköautojen latausverkon kehittämiseen.

–Se on täysin vastuutonta. Pikemminkin koska talous kasvaa, on paremmat perustelut kuin ennen sille, että finanssipolitiikkaa kiristettäisiin. Monet käyttivät taantumaa perusteluna sille, ettei pidä häiritä talouskasvua ja syventää taantumaa sen enempää kiristämällä talouspolitiikkaa.

–Jos suhdannekehitys nyt johonkin uudelleenarviointiin antaa aihetta, niin sen pitäisi olla kiristävään suuntaan. Tietenkin.

Julkisten alojen työntekijöiden lomarahoja leikattiin jo tänä kesänä 30 prosenttia. Toimenpide oli väliaikainen ja kolmivuotiseksi suunniteltu. Helsingin Sanomat kertoi kuitenkin maanantaina, että leikkaus voidaan perua jo ensi vuonna. Vartiainen on tästä käärmeissään ja katsoo ennenaikaisen perumisen pikemminkin vievän uskottavuutta hallitukselta.

–Minusta väliaikainen lomarahojen leikkaus on toimenpiteenä vaisu ja heiveröinen. Mutta on hallituksen taholta täysin vätysmäistä ja heikkoa alkaa heti kun talous pikkaisen kohenee perumaan edellisiä päätöksiä. Pitäisi olla pikkaisen ryhtiä, eikä näperrellä näin naurettavalla ja lapsellisella tavalla. Pitää pysyä niissä päätöksissä, mitä on tehty, hän paukauttaa.

Kehnot yritystuet: Sipilä lupasi palata, ”leikattavaa reippaasti”

Eduskunnassa nähtiin keväällä erikoinen näytelmä yritystuista. Hallituksen odotettiin leikkaavan yritystukia huhtikuussa pidetyssä puoliväliriihessä ja tätä varten oli tilattu työ- ja elinkeinoministeriöltä raportti tukien vaikutuksesta talouskasvuun.

Puoliväliriihessä Sipilä kuitenkin totesi, että leikattavissa olevien suorien yritystukien määrä jäi hallituksen selvityksissä niin pieneksi, ettei leikkauksiin ryhdytty. Ministeriöstä tilattua raporttia ei julkistettu, vaikka sen sanottiin olevan valmis – vain kommentteja vailla. Opposition kansanedustajat Antero Vartia (vihr.) ja Paavo Arhinmäki (vas.) pitivät tilannetta hyvin erikoisena

Kun raportti puolitoista viikkoa puoliväliriihen jälkeen julkistettiin , moitti se tukia tehottomiksi. Vain noin kymmenesosa tukisummasta edisti yritysten uudistumista, ministeriön raportissa todetaan.

Vaikka leikkauksia ei kevään puoliväliriihessä vielä tehty, kertoi Sipilä, että yritysten verotuet ”käydään budjettiriihessä vielä läpi”.

Onko hallituksessa aitoa halua lähteä niitä leikkaamaan?

–Toivon, että on ja uskallanpa sen sanoa, että ei jää kokoomuksesta kiinni.

–Minun ja meidän mielestämme niitä pitäisi leikata sekä suoria että verotukia. Siellä olisi paljon leikattavaa. Toivon, että niitä leikataan ja reippaasti.

Mikä verotuki olisi sellainen, jonka erityisesti nostaa tikunnokkaan?

–Sanoisin niin kuin joskus on sanottu suomalaisesta kansanluonteesta, että ”eniten vituttaa kaikki”. Eli nostaisin tikunnokkaan ihan kaikki. Jos halutaan toimia suomalaisten parhaaksi, niin kaikkia suoria yritystukia sekä verotukia ja aivan erityisesti sellaisia, jotka säilyttävät vanhaa eikä uudista, pitäisi katsoa kriittisesti. Kaikki tikunnokkaan.

Miksi suoria yritystukia ei keväällä leikattu?

–En valitettavasti ollut hallituksen keskusteluissa mukana.

Oletko hallituspuolueen kansanedustajana saanut tyydyttävää selitystä sille, miksi näin tehtiin?

–Sanotaan niin, että en sellaista, jota viitsisin tässä ryhtyä toistamaan.

