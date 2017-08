Lehdet: Päivi Lipposella kaksikin työtä sopeutumiseläkkeen lisäksi – toimitusjohtajapalkka 1800 €/kk

Kansanedustajan sopeutumiseläkettä nostava ex-kansanedustaja Päivi Lipponen on kohutun eläkkeensä lisäksi saanut palkkaa peräti kahdesta eri työpaikasta, iltapäivälehdet kertovat.

Iltalehden mukaan Lipponen on saanut keväästä 2015 lähtien tuloja kolmesta eri lähteestä. Ensinnäkin hän on nostanut sopeutumiseläkettä, joka on tarkoitettu kansanedustajien eräänlaiseksi työttömyysturvaksi. Samalla hän on ollut töissä sekä toimitusjohtajana miehensä Paavo Lipposen konsulttiyhtiössä että yhteiskuntaopin opettajana Eiran aikuislukiossa.

Ilta-Sanomien mukaan Lipposen kuukausipalkka Cosmopolis Oy:n toimitusjohtajana on ollut 1800 euroa, mikä vastaa hyvin tarkasti summaa – noin 1790 euroa kuukaudessa – jonka hän voi sopeutumiseläkkeen sääntöjen mukaan tienata saaden samalla täyden sopeutumiseläkkeen. Konsulttiyhtiö on menestyvä, joten toimitusjohtajan palkka vaikuttaa pieneltä.

Iltalehden mukaan palkkauksesta päätti yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja ainoa jäsen Paavo Lipponen toukokuussa 2015. Päivi Lipponen oli jäänyt eduskunnasta ulos kyseisenä keväänä.

Eiran aikuislukion rehtori kertoo Iltalehdelle, että Lipponen on toiminut koulussa sivutoimisena opettajana opettaen vuodessa alle 14 kurssia. Rehtori myös vahvistaa, että Lipponen on saanut tästä työstään palkkaa. Tämä toinen palkka on saattanut vähentää Lipposen sopeutumiseläkettä ylimenevältä osalta, lehdet kertovat.

