Jussi Halla-aho tylynä radiossa: Sinisellä tulevaisuudella ei mitään poliittista tulevaisuutta

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvioi Ylen radion Ykkösaamussa, ettei puolueesta irtautuneella uusi vaihtoehto -ryhmällä ja sen taakse perustettavalla Sininen tulevaisuus -puolueella ole tulevaisuutta.

–En usko, että tällä toisella ryhmällä on mitään poliittista tulevaisuutta, koska sillä ei oikein ole muuta agendaa kuin pitää eräät ihmiset kiinni nykyisissä asemissaan. Enkä oikein usko, että ihmiset kokevat tällaisen agendan kannattamisen arvoiseksi, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaiset ja siitä irtautuneet ovat koko kesän ajan riidelleet rajusti. Perussuomalaisia 20 vuotta johtanut Timo Soini katsoi Aamulehden haastattelussa, että perussuomalaisista on tullut ihmisvastainen puolue. Torstaina julkaisemassaan 15-sanaisessa ja kysymysmerkillä otsikoidussa blogissa Soini totesi, että perussuomalaisille tuli vedenpaisumus.

–Minun aikanani puolue kasvoi nollasta kolmenkymmenenseitsemän kansanedustajan hallituspuolueeksi. Sen jälkeen tuli vedenpaisumus, nyt kaikki kelluu, Soini kirjoittaa.

Halla-aho pitää Soinin arviota kryptisenä.

–Ne ovat aika kryptisiä sanoja, enkä osaa niitä sen kummemmin kommentoida, Halla-aho sanoo Ylellä.

–Timo Soini näkee, että hänellä on ollut hyvin keskeinen rooli perussuomalaisten kannatuksen kehityksessä. Hän on tietenkin hyvin pitkäaikainen puheenjohtaja, mutta toki puolueen menestys on rakentunut niistä asioista, joita perussuomalaisten on koettu ajavan, ja joiden takia ihmiset ovat meitä äänestäneet, hän jatkaa.

Perussuomalaisten puoluehallitus kokoontuu tänään pohtimaan presidentinvaaleja. Sen odotetaan päättävän, ketä se esittää puolueen presidenttiehdokkaaksi. Lopullisen päätöksen ehdokkaasta tekee puoluevaltuusto syyskuussa.