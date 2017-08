Evira: Myrkkymunia ei päätynyt Suomeen

Suomeen ei ole päätynyt eriä myrkyllisiksi todettuja kananmunia, kertoo elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Saksassa ja Hollannissa miljoonia kananmunia on vedetty myynnistä munista löytyneiden hyönteismyrkkyjäämien vuoksi. Myrkkypitoisuudet ovat olleet vaarallisen korkeita. Hollannissa munaskandaalin vuoksi on suljettu noin 180 munakanalaa ja tapauksesta on käynnistetty rikostutkinta.