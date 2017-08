Ministeri: ”Kansainvälisiä kriisejä ei ratkaista eristämällä Venäjää”

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) korostaa Venäjän merkitystä Suomelle yhteistyö- ja kauppakumppanina.

–Kansainvälisiä kriisejä ei ratkaista eristämällä Venäjää tai ketään muutakaan. Kansainvälisten pelisääntöjen rikkomuksia ei pidä hyväksyä, mutta ympäristöyhteistyötä on voitava tehdä vaikeinakin aikoina. Samalla se parantaa mahdollisuuksia poliittisten ristiriitojen sovittelulle, Tiilikainen kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Tiilikaisen mukaan halukkuus keskustelun ja yhteistyön lisäämiselle Venäjän kanssa vaikuttaa kasvavan EU:n piirissä.

–Tämä on tärkeää, sillä ilman vuoropuhelua ja kanssakäymistä ei ratkota konflikteja eikä poliittisia kriisejä, hän sanoo.

Suomi on Tiilikaisen mukaan pitänyt johdonmukaisesti yllä yhteyksiä Venäjään. Hänen mukaansa ympäristöyhteistyöllä on suuri poliittinen merkitys.

–Siksi se on nostettu vahvasti presidentti Niinistön ja presidentti Putinin keskusteluihin niin viime vuonna kuin viime viikolla Savonlinnassa. Kollegani Donskoin kanssa olemme olleet mukana näissä neuvotteluissa ja kertoneet edistysaskeleista. Arktinen neuvosto, jonka puheenjohtaja Suomesta tuli toukokuussa, tarjoaa foorumin käytännön yhteistyölle myös ilmastokysymyksissä. Myös kauppamme Venäjän kanssa on kasvanut kevään 2017 aikana viidenneksen verrattuna viime vuoteen ja matkailu on kääntynyt nousuun.