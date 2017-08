Juha Sipilältä poikkeuksellinen kannanotto kahden muun EU-johtajan kanssa: ”EU:n byrokratiasta valittaessa tämä tahtoo unohtua”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on julkaissut yhdessä Tanskan pääministerin Lars Løkke Rasmussenin ja Alankomaiden pääministerin Mark Rutten kanssa poikkeuksellisen voimakkaan kannanoton vapaakaupan ja Euroopan unionin puolesta.

–Liberaalin talouspolitiikan jatkaminen on välttämätöntä, jotta Eurooppa säilyttää asemansa maailman vauraimpien ja tärkeimpien talousalueiden joukossa, pääministerin sanovat muun muassa EUobserverin julkaisemassa yhteiskolumnissa. Suomessa kolumni on julkaistu Lännen Mediassa.

–Meidän on pystyttävä varmistamaan elinvoimainen ja nykyaikainen talous, joka luo kasvua ja työpaikkoja kansalaisillemme. Meillä on oltava tehokkaita keinoja tarttua laajamittaiseen sääntöjen vastaisen maahanmuuton ongelmiin. Ja meidän on kyettävä tarjoamaan ratkaisuja Euroopan turvallisuushaasteisiin. Lisäksi Euroopan unionin on keskityttävä jo tehtyjen päätösten toimeenpanoon ja seurantaan. Nyt ei ole oikea hetki käynnistää uusia suurhankkeita, epämääräisiä toimielinkeskusteluja – tai perussopimuksia koskevia uudistuksia, pääministerit jatkavat.

He korostavat sitä, ettei vapaakaupan hyötyjä tulee pitää itsestään selvinä.

–Kuluttajat ja yritykset ovat tottuneet yli 500 miljoonan kuluttajan sisämarkkinoiden tuomiin hyötyihin – sen sijaan, että meillä olisi edelleen 28 erillistä markkina-aluetta, joita sääntelisivät 28 eri maan kansalliset säännöt ja standardit. On kuin itsestään selvää, että eurooppalaiset yritykset käyvät kauppaa vapaasti ilman teknisiä esteitä ja tullitarkastuksia. EU:n byrokratiasta valittaessamme meiltä tahtoo unohtua, että Brysselissä toimiva virkakoneisto usein korvaa vastaavaa laajaa kansallisten tulliviranomaisten, kauppaneuvottelujen ja virkakoneistojen synnyttämää byrokratiaa.

Pääministerin mukaan Euroopan markkinoilla on edelleen huonosti yhteentoimivia aloja, joilla kuluttajahinnat ovat liian korkealla. He nostavat yhdeksi esimerkiksi Euroopan energiamarkkinoiden integraation, jota pitäisi pääministerien mukaan parantaa halvemman ja puhtaamman energian tuottamiseksi.

–Uusien teknologisten kehitysaskelien ja yhteiskuntiemme digitalisaation lisäksi meidän on kehitettävä digitaalisia sisämarkkinoita sähköisen kaupankäynnin ja sähköisten palvelujen tehokkuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Nämä ovat alueita, joilla Euroopan unionin on saavutettava konkreettista edistystä tulevina vuosina.

Pääministerit sanovat uskovansa, että työvoiman vapaa liikkuvuus tuo talouselämälle valtavia hyötyjä kautta Euroopan, mutta samalla on pystyttävä torjumaan ”sosiaalista polkumyyntiä” ja etuuksien väärin perustein tapahtuvaa käyttöä sekä estettävä yritykset vapaan liikkuvuuden väärinkäytöksiin ja hyödyntämiseen petostarkoituksessa.

–Asiat on hoidettava käytännönläheisesti ja erilaisia kansallisia sosiaalijärjestelmiämme sekä työmarkkinaosapuolten keskeistä asemaa kunnioittaen. Jos kansalaiset kokisivat tapamme toteuttaa eurooppalaista lainsäädäntöä epäoikeudenmukaiseksi tai järjen vastaiseksi, vapaan liikkumisen nauttimalta tuelta putoaisi pohja.

Pääministerit muistuttavat, että Euroopan unionin osuus maailmankaupasta on 33 prosenttia. Maailmanlaajuisesti Euroopan unioni on neuvottellut 45 vapaakauppasopimusta 75 maan kanssa ja Euroopan unionin työpaikoista 31 miljoonaa nojaa heidän mukaansa EU:n ulkopuolisiin maihin tapahtuvaan vientiin.

–Uskomme vahvasti, että Euroopan on jatkettava globaalin vapaakaupan puolesta puhumista ja tarjottava johtajuutta aikana, jolloin protektionismi on taas nostamassa päätään. Meidän on kyettävä suojautumaan epäreilulta kaupalta, mutta sitä ei tule käyttää tekosyynä protektionismin sallimiselle.

Pääministerit linjaavat lisäksi, että jäsenvaltioiden hallitusten on otettava vastuu työmarkkinoita ja koulusta koskevista uudistuksista.

–Nuorisotyöttömyyttä on mahdoton poistaa eurooppalaisin aloittein, jos sen syynä on kansallisen työmarkkinalainsäädännön joustamattomuus. Ei pidä kuvitella, että uusia politiikkaohjelmia ja rahoitussiirtoja tekemällä Euroopan unioni voisi tarjota ratkaisuja kansallisen tason ongelmiin. Ei siis luoda odotuksia, joihin emme pysty vastaamaan. Keskitytään sen sijaan saamaan aikaan tuloksia niillä aloilla, joilla yhteisin ponnisteluihin on järkevää ja eurooppalaista lisäarvoa ajatellen syytä ryhtyä.

Pääministerien kannanotto julkaistiin noin viikko sen jälkeen, kun Euroopan komissio aloitti viikolla rikko­mus­me­net­telyn Puolaa vastaan. Menettely synnytti keskustelun EU:ssa kytevästä poliittisesta kriisistä.

